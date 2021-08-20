Под Черновцами свадьба закончилась вспышкой COVID-19: больным понадобился кислород (видео)

Болезнь подтвердилась у 20 человек. Ни один из зараженных гостей не был вакцинирован.

В Черновицкой области после свадьбы на 400 человек зафиксирована вспышка COVID-19. Об этом сообщает ТСН.

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По словам медиков, мероприятие проходило неделю назад в пгт Красноильск Сторожинецкого района. В ресторан на свадьбу пригласили 400 человек, после чего коронавирусную инфекцию обнаружили у 20 гостей.

Среди зараженных COVID-19 на свадьбе ни один человек не прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. У пациентов наблюдаются следующие симптомы: кашель, одышка и лихорадка.

Состояние здоровья зараженных COVID-19 средней степени тяжести — почти все находятся на кислородной дотации.

После массовой вспышки коронавирусной болезни зараженные находятся в Сторожинецкой районной больнице. Медики отметили, что на сегодняшний день в учреждении находится 63 пациентов с COVID-19 — это в три раза больше человек, чем в июле.

"У нас в начале недели еще было 70 коек, то сегодня уже 120 коек. Мы все расслабились, забыли про маски, нужно придерживаться элементарных правил карантина, и август месяц нам принес массовый рост больных", – рассказали в больнице.

Информацию о вспышке COVID-19 на свадьбе подтвердила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак. Чиновница отметила, что в Старожинецкой больнице на 90% заполнены койки для пациентов, и в скором времени Черновицкая область может снова оказаться в красной зоне карантина.

+82 новых случая и на 90% заполнены кровати в Сторожинецкой больницы. Сегодня (18 августа — ред.) добавили еще 30 коек в этой больнице. Но если в обществе с низким уровнем вакцинации гуляют свадьбу на 400 гостей, а потом дружно в сутки госпитализируют 20 человек, то чья здесь ответственность. Вакцины на выбор в каждом холодильнике пункта вакцинации. Еще есть время спокойно получить дважды прививки. Но похоже скоро снова красная зона и заполнены кровати", — написала Гусак в своем Facebook.

По состоянию на 20 августа, в больницах Черновицкой области из-за COVID-19 находятся почти 200 человек. Как сообщают в Черновицкой ОГА, у 150 пациентов подтвердился диагноз, остальных госпитализировали из-за подозрения на инфекцию. За минувшие сутки в Черновицкой области госпитализировали 30 человек и зафиксирован один летальный случай от COVID-19.

[ + – ] Вспышка COVID-19 в Черновицкой области

Ранее Фокус сообщал об еще одной вспышке COVID-19 в Украине. В детском оздоровительном учреждении "Молодая гвардия" зафиксировали массовое заражение коронавирусной инфекцией. Сперва сообщалось, что COVID-19 заразились 44 человека. Позже появилась информация об увеличении числа зараженных до 53 человек. У некоторых пациентов обнаружили коронавирус "Дельта" после сдачи ПЦР-тестов.

Также Фокус рассказывал, что в Одесской области могут ввести массовое тестирование на "Дельту" после вспышки COVID-19 в "Молодой гвардии". По словам главного санврача региона Виталия Гончарова, после вспышки в детском лагере болеют 67 человек, поэтому власти области обдумывают проводить тестирование на агрессивный штамм коронавируса "Дельта".