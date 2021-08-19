Вспышка коронавируса в детском лагере Одессы: число зараженных продолжает расти

В больницу пришлось госпитализировать 8 детей, а в городе после вспышки "Дельты" могут начать массово тестировать людей на индийский штамм.

В лагере "Молодая гвардия" коронавирус подтвердился еще у нескольких человек. Теперь в оздоровительном учреждении болеют 67 человек. Об этом в комментарии Суспільному рассказал главный санврач региона Виталий Гончаров.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

За последние сутки, как отмечает Гончаров, болезнь выявили еще у шестерых несовершеннолетних и одного вожатого. После массовой вспышки COVID-19 в оздоровительном учреждении "Молодая гвардия" в детскую клиническую больницу Одессы госпитализировали 8 детей, но руководство заведения отказывается комментировать состояние здоровья пациентов.

Виталий Гончаров также не смог ответить, у скольких детей выявили коронавирус "Дельта", поскольку анализы в киевскую лабораторию были отправлены только 18 августа.

"Молодая гвардия" коронавирус — что говорят медики

Главный санврач Одесской области Виталий Гончаров предположил, что после инцидента в "Молодой гвардии" массовое тестирование людей на "Дельту" в регионе могут начать уже с сентября 2021 года.

"Когда мы получим тесты на "Дельту", мы увидим реальные данные о циркуляции этого штамма на территории Украины. Сейчас он уже регистрируется по всей стране: где-то меньше, где-то больше. На этом акцентировать не стоит, потому что это более важная информация для нас, эпидемиологов. Поскольку мы должны понимать скорость его распространения или инфекционности", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что в одесском лагере "Молодая гвардия" коронавирус обнаружили сразу у нескольких человек, что говорит о вспышке болезни. Сперва руководство оздоровительного центра сообщало о 44 зараженных, среди которых — 42 детей и двое вожатых.

Позже мы рассказывали о распространении вспышки: в лагере "Молодая гвардия" коронавирус подтвердили еще у 9 человек. А у нескольких детей обнаружилась индийская "Дельта".