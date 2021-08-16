В детском лагере Одессы вспышка коронавируса, обнаружены 44 зараженных
Среди заболевших оказались 42 ребенка и 2 сотрудника оздоровительного учреждения. Их уже изолировали от остальных.
В детском оздоровительном учреждении "Молодая гвардия", расположенном в Одессе, зафиксирована вспышка заражений COVID-19. Об этом пишет издание Думская.
Как сообщают источники журналистов, коронавирусной инфекцией заразились как сотрудники Украинского детского центра "Молодая гвардия", так и сами отдыхающие дети.
COVID-19 после массовой вспышки заподозрили у 44 человек: 42 детей и двух сотрудников оздоровительного учреждения. Но точное число инфицированных человек в Одессе пока неизвестно.
По словам журналистов, у людей, у которых проявились симптомы коронавирусной болезни, взяли пробы для проведения ПЦР-теста, а первые результаты оказались положительными. Вероятных зараженных людей изолировали от остальных.
В областном департаменте здравоохранения Одесской области подтвердили журналистам информацию о массовой вспышке заражений COVID-19 в детском оздоровительном центре "Молодая гвардия".
"Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования", — говорится в сообщении.
Пресс-службы Одесской ОГА и областного департамента здравоохранения официальные пресс-релизы по факту масштабной вспышки COVID-19 в детском оздоровительном лагере "Молодая гвардия" пока не выпускали.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине зафиксировано 300 случаев коронавируса "Дельта". По словам медиков, агрессивную мутацию COVID-19 фиксируют среди детей. В Ровенской области, например, 80% больных пациентов заразились именно штаммом "Дельта".
Также Фокус сообщал, что в Украине ожидается российский сценарий вспышки коронавируса "Дельта". Ученые предупреждают, что агрессивный штамм коронавируса "Дельта" может спровоцировать в Украине резкий рост числа госпитализаций и летальных случаев.