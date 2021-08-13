В Украине зафиксировано 300 случаев "Дельты", среди зараженных — 9-ти месячный ребенок
80% больных пациентов в Ровенской области заражены штаммом "Дельта". Медики фиксируют агрессивную мутацию коронавируса у детей.
В Украине лабораторно зафиксировано 300 случаев заражения коронавирусом "Дельта". Об этом в комментарии Суспільному рассказал главный санврач Игорь Кузин.
По его словам, 300 случаев коронавируса "Дельта" зарегистрированы на территории Украины по состоянию на 12 августа.
В Киеве, как отмечает главный санврач Игорь, Кузин лабораторно подтвержден 21 случай заражения индийским штаммом коронавируса. В Ровенской области 80% больных пациентов заразились именно штаммом "Дельта".
Случаи заражения коронавирусом "Дельта" фиксируют даже среди детей. Несколько таких случаев зарегистрированы в Тернопольской области.
По словам главы департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольги Ярмоленко, агрессивный штамм "Дельта" выявили у 9-ти месячного ребенка. Малыша вместе с мамой госпитализировали в больницу города Кременец.
"В Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. Если в семье появляется кто-то один заражен, то через бытовую форму болеют сразу все. Поэтому нужно вакцинироваться и соблюдать карантинных мероприятий, чтобы максимально избежать заболевания коронавирусом", — рассказала Ольга Ярмоленко во время брифинга.
Коронавирус "Дельта", помимо 9-ти месячного малыша, в Тернопольской области обнаружили еще у двоих детей. Ольга Ярмоленко отметила, что зараженные дети находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении детской городской больницы.
Ранее Фокус сообщал, что в Винницкой области скончались трое человек, зараженных коронавирусом "Дельта". Власти подозревают, что индийскую мутацию COVID-19 могли привезти из Российской Федерации.
Также Фокус рассказывал, что в США выявили новый штамм коронавируса "Йота". По данным американских ученых, мутация вируса передается на 15−25% быстрее, чем другие варианты. Штамм Йота способен ускользать от иммунного ответа.