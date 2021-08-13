В Україні зафіксовано 300 випадків "Дельти", серед заражених — 9-ти місячна дитина

80% хворих пацієнтів у Рівненській області заражені штамом "Дельта". Медики фіксують агресивну мутацію коронавірусу в дітей.

В Україні лабораторно зафіксовано 300 випадків зараження коронавірусом "Дельта". Про це в коментарі Суспільному розповів головний санлікар Ігор Кузін.

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За його словами, 300 випадків коронавірусу "Дельта" зареєстровано на території України станом на 12 серпня.

У Києві, як зазначає головний санлікар Ігор Кузін, лабораторно підтверджено 21 випадок зараження індійським штамом коронавірусу. У Рівненській області 80% хворих пацієнтів заразилися саме штамом "Дельта".

Випадки зараження коронавірусом "Дельта" фіксують навіть серед дітей. Кілька таких випадків зареєстровано в Тернопільській області.

За словами глави департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольги Ярмоленко, агресивний штам "Дельта" виявили у 9-ти місячної дитини. Малюка разом із мамою госпіталізували в лікарню міста Кременець.

"У Кременці госпіталізували маму з дитиною, якій 9 місяців. Якщо в родині з'являється хтось один заражений, то через побутову форму хворіють відразу всі. Тому потрібно вакцинуватися та дотримуватися карантинних заходів, щоб максимально уникнути захворювання коронавірусом", — розповіла Ольга Ярмоленко під час брифінгу.

Коронавірус "Дельта", крім 9-ти місячного малюка, у Тернопільській області виявили ще у двох дітей. Ольга Ярмоленко зазначила, що заражені діти перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.

Раніше Фокус повідомляв, що у Вінницькій області померли троє людей, заражених коронавірусом "Дельта". Влада підозрює, що індійську мутацію COVID-19 могли привезти з Російської Федерації.

Також Фокус розповідав, що в США виявили новий штам коронавірусу "Йота". За даними американських вчених, мутація вірусу передається на 15-25% швидше, ніж інші варіанти. Штам "Йота" здатний вислизати від імунної відповіді.