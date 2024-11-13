На Тернопільщині обвалилася скеля з водоспадом "Дівочі сльози": які наслідки (фото)

Скеля скотилася з висоти 80 метрів до річки Джурин. Вона розкололась на шість великих і безліч дрібних уламків, що розсипались по всій висоті схилу.

На початку листопада 2024 року в урочищі "Нирків" поблизу села Устечко Тернопільської області стався обвал травертинової скелі з мальовничим водоспадом "Дівочі сльози". Про це повідомив національний природний парк "Дністровський каньйон" у вівторок, 12 листопада.

Цей природний об’єкт є частиною комплексної пам’ятки природи місцевого значення "Урочище Пустельня".

Скеля, що виступала карнизом майже на 5 метрів уперед і важила понад 200 тонн, утворювалася протягом століть. З кожним роком її маса зростала, а тиск на найслабшу частину конструкції посилювався. У найвужчій ділянці, поруч із корінням ясена, що ріс на верхівці, у породі виникли тріщини, які стали точкою розлому.

Обвал скелі з водоспадом "Дівочі сльози" у Тернопільській області Обвал скелі з водоспадом "Дівочі сльози" у Тернопільській області Обвал скелі з водоспадом "Дівочі сльози" у Тернопільській області Обвал скелі з водоспадом "Дівочі сльози" у Тернопільській області

У результаті обвалу від скелі відокремилася частина об’ємом близько 100 кубометрів, яка скотилася з висоти 80 метрів до річки Джурин і розкололася на шість великих і безліч дрібних уламків, що розсипалися схилом завширшки до 12 метрів.

Падіння скелі спричинило значну шкоду місцевій рослинності. Постраждали рідкісні види, зокрема листовик сколопендровий, а також були знищені дерева, серед яких величезний ясен із діаметром стовбура до пів метра. Найбільший уламок, об’ємом близько 20 кубометрів, зупинився за 70 метрів від річки, тоді як найменший (понад 1 кубометр) зупинився прямо перед руслом Джурина.

Хоча нині обвал змінив вигляд урочища, водоспад "Дівочі сльози" продовжує спадати з нового навісу заввишки близько 1 метра. Фахівці прогнозують, що через рік-два волога покриє уламки скелі мохом, а водоспад відновить свою мальовничу привабливість.

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