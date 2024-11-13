В Тернопольской области обвалилась скала с водопадом "Девичьи слезы": какие последствия (фото)

Скала скатилась с высоты 80 метров к реке Джурин. Она раскололась на шесть больших и множество мелких обломков, которые рассыпались по всей высоте склона.

В начале ноября 2024 года в урочище "Нырков" вблизи села Устечко Тернопольской области произошел обвал травертиновой скалы с живописным водопадом "Девичьи слезы". Об этом сообщил национальный природный парк "Днестровский каньон" во вторник, 12 ноября.

Этот природный объект является частью комплексного памятника природы местного значения "Урочище Пустыня".

Скала, выступавшая карнизом почти на 5 метров вперед и весившая более 200 тонн, образовывалась на протяжении веков. С каждым годом ее масса росла, а давление на самую слабую часть конструкции усиливалось. В самом узком участке, рядом с корнями ясеня, который рос на верхушке, в породе возникли трещины, которые стали точкой разлома.

Обвал скалы с водопадом "Девичьи слезы" в Тернопольской области Обвал скалы с водопадом "Девичьи слезы" в Тернопольской области Обвал скалы с водопадом "Девичьи слезы" в Тернопольской области Обвал скалы с водопадом "Девичьи слезы" в Тернопольской области

В результате обвала от скалы отделилась часть объемом около 100 кубометров, которая скатилась с высоты 80 метров к реке Джурин и раскололась на шесть крупных и множество мелких обломков, рассыпавшихся по склону шириной до 12 метров.

Падение скалы нанесло значительный ущерб местной растительности. Пострадали редкие виды, в частности листовик сколопендровый, а также были уничтожены деревья, среди которых огромный ясень с диаметром ствола до полуметра. Самый большой обломок, объемом около 20 кубометров, остановился в 70 метрах от реки, тогда как самый маленький (более 1 кубометра) остановился прямо перед руслом Джурина.

Хотя сейчас обвал изменил вид урочища, водопад "Девичьи слезы" продолжает спадать с нового навеса высотой около 1 метра. Специалисты прогнозируют, что через год-два влага покроет обломки скалы мхом, а водопад восстановит свою живописную привлекательность.

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