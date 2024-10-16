Сходил в поход: на Закарпатье нашли туриста, который 10 дней назад пропал в соседней области (фото)

Турист из Николаевской области приехал в поселок Ворохта на Ивано-Франковщине, откуда отправился в поход в горы и там заблудился. Запасов еды ему хватило растянуть на 6 дней.

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В Закарпатской области спасатели разыскали туриста, который потерялся еще 5 октября. Мужчина был в истощенном состоянии. Об этом случае рассказали в ГСЧС Украины.

26-летний турист из Николаевской области приехал в поселок Ворохта на Ивано-Франковщине 5 октября. Оттуда сразу в тот день отправился в поход в горы и там заблудился. Запасов еды ему хватило растянуть на 6 дней. Последние 4 дня он блуждал уже без еды.

"15 октября специалисты горного поисково-спасательного отделения нашли парня в урочище Болотный грунь в истощенном состоянии. Его накормили, напоили горячим чаем, обработали раны, после чего передали медикам", — сообщили в ГСЧС.

С начала года чрезвычайники помогли более 500 туристам, среди которых были и дети. Отдыхающие сбивались с маршрутов, травмировались и без помощи не могли выбраться из беды.

Напомним, что скандальный украинский блогер Паша Бумчик рассказал, что не бежал из Украины, а решил пойти в лес пособирать грибы, однако заблудился и таким образом оказался в Румынии.

Также сообщалось, что мужчина хотел попасть в Румынию, но заблудился и несколько дней был без воды и еды. Чтобы не погибнуть, он вынужден был обратиться за помощью к пограничникам.