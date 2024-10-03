"Заблудился и оказался в Румынии": блогер Паша Бумчик объяснил, как пересек границу Украины (видео)

Паша Бумчик заявил, что после получения повестки у него началась депрессия.

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Скандальный украинский блогер Паша Бумчик, известный своими экстремальными и провокационными роликами, заявил, что он не выезжал из Украины. Об этом он заявил в интервью Василию Тимошенко.

Так, по словам 27-летнего юноши, после того, как он получил повестку в ТЦК у него из-за стресса развилась депрессия и он очень нервничал. Поэтому однажды парень решил пойти в лес собрать грибы, однако заблудился и таким образом оказался в Румынии.

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"Во-первых, я не выезжал, я вышел. Это две разные вещи. Я никому не платил за это деньги. Потому что очень многие спрашивали, сколько я заплатил. Я принципиально никому не платил, потому что я не поддерживаю коррупцию. В итоге я плохой у тех кто платно людей вывозит и тех, кто не выпускает людей. По факту, я враг и для тех, и для тех. Потому что я решил обойти эту систему, решил пойти по грибы, случайно заблудился и оказался в Румынии. Я думал это будет две-три недели максимум, в итоге это продлилось год, начали выключать свет, генераторы везде гудят, ракеты, я каждый день стрессовал, получал кортизол, старел из-за этого и это очень сильно давало на нервы. Год прошел, два прошло и ничего не заканчивалось. Я думаю, что уже скоро все закончится, мне вручили повестку, у меня депрессия началась. Я подумал, пойду я грибы соберу в лес. В результате я пошел, пошел, заблудился и оказался в Румынии. Чисто так случайно", — рассказал блогер.

По его словам, на самом деле он не разбирается в грибах и нашел за все время своего путешествия только два из них и те были с красными шляпками, поэтому он не рискнул их брать.

В результате он три дня шел по лесу, когда шел дождь, его одежда вся промокла и негде было спрятаться. Когда он вспомнил, что имеет павербанк, зарядил телефон и уже потом увидел, что находится на территории другой страны. Тогда Паша, по его словам, принял решение искать ближайшее поселение, ведь домой было возвращаться далеко. Дойдя до поселка в первом доме он попросил вызвать полицию, вместо этого его отвезли в райотдел, где он рассказал свою ситуацию и получил предложение о политическом убежище.

Блогер не колеблясь согласился и принял решение оставаться за границей, поскольку откровенно боится идти на фронт. Заметим, что после того как Паша Бумчик, настоящая фамилия которого Двуличанский, заявил, что он в Румынии, его занесли в базу сайта "Миротворец". Скандального блогера обозначили как дезертира и предателя Украины.

Кто такой Паша Бумчик?

Украинский блогер Паша Бумчик (настоящая фамилия Дволичанский), известный экстремальными видео. Родом из Житомира. Имеет в сети Инстаграм 435 тысяч подписчиков. В сети Тик-ток за ним следит еще 181 тысяча подписчиков. Популярность украинец получил в 2015 году, когда продемонстрировал рискованный трюк, проехавшись на крыше вагона метро.

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