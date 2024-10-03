"Заблукав і опинився у Румунії": блогер Паша Бумчик пояснив, як перетнув кордон України (відео)

Паша Бумчик заявив, що після отримання повістки у нього почалася депресія.

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Скандальний український блогер Паша Бумчик, відомий своїми екстремальними та провокативними роликами, заявив, що він не виїжджав з України. Про це він заявив в інтерв’ю Василя Тимошенка.

Так, за словами 27-річного юнака, після того, як він отримав повістку в ТЦК у нього через стрес розвинулася депресія і він дуже нервував. Тому одного дня хлопець вирішив піти до лісу позбирати гриби, однак заблукав і таким чином опинився в Румунії.

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"По-перше, я не виїжджав, я вийшов. Це дві різні речі. Я нікому не платив за це гроші. Тому що дуже багато питали, скільки я заплатив. Я принципово нікому не платив, тому що я не підтримую корупцію. У результаті я поганий у тих хто платно людей вивозе і тих, хто не випускає людей. По факту, я ворог і для тих, і для тих. Тому що я вирішив обійти цю систему, вирішив піти по гриби, випадково заблудився і опинився у Румунії. Я думав це буде два-три тижні максимум, у результаті це протривало рік, почали вимикати світло, генератори скрізь гудуть, ракети, я кожен день стресував, отримував кортизол, старів через це і це дуже сильно давало на нерви. Рік пройшов, два пройшло і нічого не закінчувалося. Я думаю, що вже скоро все закінчиться, мені вручили повістку, в мене депресія почалась. Я подумав, піду я гриби позбираю в ліс. У результаті я пішов, пішов, заблукав і опинився у Румунії. Чисто так випадково", — розповів блогер.

За його словами, насправді він не розбирається у грибах і знайшов за весь час своєї мандрівки лише два з них і ті були з червоними шляпками, тому він не ризикнув їх брати.

У результаті він три дні йшов лісом, коли йшов дощ, його одяг весь промок і не було де сховатися. Коли він згадав, що має павербанк, зарядив телефон і вже потім побачив, що перебуває на території іншої країни. Тоді Паша, за його словами, прийняв рішення шукати найближче поселення, адже додому було повертатися далеко. Дійшовши до селища в першому будинку він попросив викликати поліцію, натомість його відвезли в райвідділ, де він розказав свою ситуацію і отримав пропозицію про політичний прихисток.

Блогер не вагаючись погодився і прийняв рішення залишатися за кордоном, оскільки відверто боїться іти на фронт. Зауважимо, що після того як Паша Бумчик, справжнє прізвище якого Двуличанський, заявив, що він в Румунії, його занесли до бази сайту "Миротворець". Скандального блогера позначили як дезертира та зрадника України.

Хто такий Паша Бумчик?

Український блогер Паша Бумчик (справжнє прізвище Дволичанський), відомий екстремальними відео. Родом з Житомира. Має в мережі Інстаграм 435 тисяч підписників. В мережі Тік-ток за ним слідкує ще 181 тисяча підписників. Популярність українець здобув у 2015 році, коли продемонстрував ризикований трюк, проїхавшись на даху вагона метро.

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