Син Дмитра Коляденка таємно одружився

Пилип Коляденко донедавна приховував своє особисте життя. Попри те, що він зізнався про одруження, показувати свою обраницю він не планує.

Related video

31-річний музикант Пилип Коляденко, який є єдиним спадкоємцем зіркової пари Дмитра та Олени Коляденко, вперше публічно повідомив, що одружився. Подробицями особистого життя він поділився в інтерв’ю Маші Єфросиніної.

Раніше Пилип публічно не говорив про своє особисте життя, однак в інтерв’ю зізнався, що вже три роки офіційно перебуває у шлюбі.

За словами артиста, його друга половинка не публічна особа, однак її життя пов’язане з шоубізнесом. Відомо, що його обраниця, ім’я якої він не називає, працює перукарем. Серед її клієнтів є також і зіркові представники.

"Вона у мене перукарка. Але вона працює із зірками так само в творчості, у театрах. Вона працює всюди як митець, допомагає спілці, допомагає мені особисто", — сказав Пилип.

У розмові Пилип пояснив, що його приваблюють класні, яскраві, впевнені, чуттєві, ніжні люди.

"Це найвпевненіший мій вибір в людині, яку я хотів би, щоб вона була поруч. Багато факторів є. Багато чого прожили — ковід, війну, все інше. Це наш шлях. Ідемо таким шляхом. Вона обрала, довірилася мені, я довірився собі теж, їй довірився. Це було таке рішення, може швидке, може ні, може обдумане, може ні. Рішення двох сердець", — поділився музикант.

Пилип зізнався, що перш ніж офіційно узаконити відносини у нього була розмова з батьками, в якій отримав запитання, чому прийняв таке рішення і чи впевнений він у ньому. За словами артиста, вони поговорили, але він прийняв таке рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Коляденко розповів подробиці інтимного життя з Іриною Білик.

Крім цього, Фокус писав, що Дмитро Коляденко заявив про наміри піти на фронт.