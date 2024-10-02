Сын Дмитрия Коляденко тайно женился

Филипп Коляденко до недавнего времени скрывал свою личную жизнь. Несмотря на то, что он признался о женитьбе, показывать свою избранницу он не планирует.

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31-летний музыкант Филипп Коляденко, который является единственным наследником звездной пары Дмитрия и Елены Коляденко, впервые публично сообщил, что женился. Подробностями личной жизни он поделился в интервью Маше Ефросининой.

Ранее Филипп публично не говорил о своей личной жизни, однако в интервью признался, что уже три года официально состоит в браке.

По словам артиста, его вторая половинка не публичная личность, однако ее жизнь связана с шоубизнесом. Известно, что его избранница, имя которой он не называет, работает парикмахером. Среди ее клиентов есть также и звездные представители.

"Она у меня парикмахерша. Но она работает со звездами так же в творчестве, в театрах. Она работает везде как художник, помогает союзу, помогает мне лично", — сказал Филипп.

В разговоре Филипп объяснил, что его привлекают классные, яркие, уверенные, чувственные, нежные люди.

"Это самый уверенный мой выбор в человеке, которого я хотел бы, чтобы он был рядом. Много факторов есть. Много чего прожили — ковид, войну, все остальное. Это наш путь. Идем таким путем. Она выбрала, доверилась мне, я доверился себе тоже, ей доверился. Это было такое решение, может быстрое, может нет, может обдуманное, может нет. Решение двух сердец", — поделился музыкант.

Филипп признался, что прежде чем официально узаконить отношения у него был разговор с родителями, в котором получил вопрос, почему принял такое решение и уверен ли он в нем. По словам артиста, они поговорили, но он принял такое решение.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Коляденко рассказал подробности интимной жизни с Ириной Билык.

Кроме этого, Фокус писал, что Дмитрий Коляденко заявил о намерениях уйти на фронт.