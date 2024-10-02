Помер зірка фільмів "Міцний горішок 2" і "Командос" Джон Еймос

Помер Джон Емос природною смертю ще в серпні 2024 року, проте сім'я не афішувала цю інформацію досі.

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У віці 84 років пішов із життя відомий американський кіноактор Джон Емос, який здобув популярність після виконання ролі Джеймса Еванса в телесеріалі "Хороші часи". Про смерть актора повідомили в його родині, пише видання Sky. Зокрема, відомо, що серце актора зупинилося ще в серпні, 21. Однак про втрату близької людини сім'я вирішила повідомити тільки зараз.

"Зі щирим сумом я ділюся з вами тим, що мій батько помер. Він був людиною з найдобрішим і золотим серцем... і його любили в усьому світі. Багато шанувальників вважають його своїм телебатьком. Він прожив гарне життя. Його спадщина житиме в його видатних роботах на телебаченні та в кіно як актора", — сказав син актора.

У подробиці смерті актора чоловік не вдався, однак за попередньою інформацією Джон Емос помер природною смертю.

Емос народився 27 грудня 1939 року в Ньюарку, Нью-Джерсі, і був сином механіка. Він закінчив Університет штату Колорадо зі ступенем соціології і грав у шкільній футбольній команді.

Джон Еймос Фото: media.cnn

Перш ніж зайнятися акторською майстерністю, він переїхав до Нью-Йорка і працював соціальним працівником Інституту правосуддя Віра, працюючи з обвинуваченими в Бруклінському будинку ув'язнення.

Уродженець Нью-Джерсі отримав номінацію "Еммі" за роль Тобі, старішої версії Кунти Кінте, у відомому міні-серіалі "Коріння" 1977 року, а також мав постійну роль адмірала Персі Фіцволлеса, голови Об'єднаного комітету начальників штабів, у "Західному крилі" NBC.

Його кар'єра на великому екрані почалася з класичної мелодійної пісні Мелвіна Ван Піблса Sweet Sweetback's Baadasssss Song (1971), де він зіграв менеджера ресторану, схожого на McDonald's, який наймає африканського принца (Едді Мерфі) та його праву руку (Арсеніо). Холл) у "Поїздці в Америку" (1988).

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла акторка Меггі Сміт, оскароносна зірка "Гаррі Поттера" і "Абатства Даунтон".

Крім цього, Фокус писав, що помер зірка фільму "Поліцейський з Беверлі-Гіллз" Джон Ештон.