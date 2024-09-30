Помер зірка фільму "Поліцейський із Беверлі-Гіллз" Джон Ештон (фото)

За свою акторську кар'єру Джон Ештон зіграв у понад 200 фільмах і театральних постановках. Зйомки у франшизі про поліцейських принесли акторові величезну популярність.

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Помер знаменитий американський актор Джон Ештон — зірка серіалу "Поліцейський із Беверлі-Гіллз", йому було 76 років, повідомляє TMZ.

Ештон помер у четвер, 26 вересня, після боротьби з раком у Форт-Коллінзі, штат Колорадо, проте його представник Алан Сомерс офіційно підтвердив цю сумну новину тільки 29 вересня.

"Джон залишив після себе спадщину любові, відданості та служіння. Його пам'ять назавжди залишиться в пам'яті його дружини, дітей, онуків, а також його брата, сестер, його великої родини і всіх, хто його любив. Вплив Джона на світ пам'ятатимуть і святкуватимуть майбутні покоління", — сказав у своїй заяві Сомерс.

За 50 років свого життя в Голлівуді Джон знявся більш ніж у 200 фільмах і театральних постановках. Але світову популярність Ештону принесла його роль детектива-сержанта Джона Таггарта у фільмі 1984 року "Поліцейський з Беверлі-Гіллз".

Джон Ештон на зйомках "Поліцейський із Беверлі-Гіллз", 1984 рік Фото: Getty Images

Знаменитість також відома своїми ролями у фільмах "Щось дивовижне", "У неї буде дитина", "Встигнути до опівночі", "Маленька велика ліга" і "Прощавай, крихітко, прощавай". Нещодавно Ештон повторив свою роль у фільмі "Поліцейський з Беверлі-Гіллз: Аксель Ф.", який вийшов на Netflix у липні.

У Ештона залишилися дружина, з якою він прожив 24 роки, троє дітей, троє пасинків і онук, а також дві сестри і брат. Сім'я просить, щоб будь-які пожертви в пам'ять про Джона Ештона спрямовувалися в хоспіс Pathways.

Раніше, 21 липня, повідомлялося, що Едді Мерфі з нареченою і доньками відвідав прем'єру "Поліцейський з Беверлі-Гіллз: Аксель Ф".