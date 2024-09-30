Умер звезда фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз" Джон Эштон (фото)

За свою актерскую карьеру Джон Эштон сыграл в более чем в 200 фильмах, и театральных постановках. Съемки во франшизе о полицейских принесли актеру огромную популярность.

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Умер знаменитый американский актер Джон Эштон — звезда сериала "Полицейский из Беверли-Хиллз", ему было 76 лет, сообщает TMZ.

Эштон скончался, в четверг, 26 сентября, после борьбы с раком в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, однако его представитель Алан Сомерс официально подтвердил эту печальную новость только 29 сентября.

"Джон оставил после себя наследие любви, преданности и служения. Его память навсегда останется в памяти его жены, детей, внуков, а также его брата, сестер, его большой семьи и всех, кто его любил. Влияние Джона на мир будут помнить и праздновать будущие поколения", — сказал в своем заявлении Сомерс.

За 50 лет своей жизни в Голливуде Джон снялся более чем в 200 фильмах, и театральных постановках. Но мировую известность Эштону принесла его роль детектива-сержанта Джона Таггарта в фильме 1984 года "Полицейский из Беверли-Хиллз".

Джон Эштон на съемках "Полицейский из Беверли-Хиллз", 1984 год Фото: Getty Images

Знаменитость также известен своими ролями в фильмах "Нечто чудесное", "У нее будет ребенок", "Успеть до полуночи", "Маленькая большая лига" и "Прощай, детка, прощай". Недавно Эштон повторил свою роль в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.", который вышел на Netflix в июле.

У Эштона остались жена, с которой он прожил 24 года, трое детей, трое пасынков и внук, а также две сестры и брат. Семья просит, чтобы любые пожертвования в память о Джоне Эштоне направлялись в хоспис Pathways.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что Эдди Мерфи с невестой и дочерьми посетил премьеру "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф".