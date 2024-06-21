Едді Мерфі з нареченою і доньками відвідав прем'єру "Поліцейський з Беверлі-Гіллз: Аксель Ф" (фото)

Зйомки у франшизі "Поліцейський з Беверлі-Гіллз" принесли Едді Мерфі не тільки солідні гонорари, а й величезну популярність. На захід підтримати зіркового батька прийшли троє з його 10 дітей.

Минуло три десятиліття і голлівудський актор Едді Мерфі повернувся до ролі Акселя Фоулі в новому фільмі "Поліцейський з Беверлі-Гіллз: Аксель Ф". Зірка разом зі своєю сім'єю 20 червня з'явився в Центрі виконавських мистецтв Волліс Анненберг у Беверлі-Гіллз на зірковій прем'єрі, повідомляє Daily Mail.

Світову славу актор здобув завдяки саме ролі хитромудрого поліцейського з Детройта у "Поліцейський з Беверлі-Гіллз". Це — четверта частина знаменитої франшизи, що розпочалася ще 1984 року. На прем'єрі був присутній не тільки Мерфі, а й багато акторів, а також уся знімальна група. Головний герой фільму, 63-річний Едді, позував перед камерами разом зі своєю головною героїнею, нареченою, 44-річною Пейдж Батчер.

Мерфі мав стильний і крутий вигляд у повністю чорному аутфіті, який складався зі штанів, замшевої куртки поверх футболки в тон і блискучих шкіряних туфель. Завершив свій образ актор темними сонцезахисними окулярами.

Едді Мерфі та Пейдж Батчер на прем'єрі "Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф" Фото: Getty Images

Наречена Мерфі, з якою він зустрічається з 2012 року, продемонструвала свою приголомшливу фігуру в червоній сукні з глибоким декольте, яка підкреслювала її жіночні форми. Австралійська акторка Пейдж Батчер одягла чорні босоніжки на високих підборах з відкритим носком. Темно-каштанові локони Пейдж Батчер зібрала в тугий хвіст і наклала гламурний макіяж. Вона виділила вилиці персиковими рум'янами, на повіки вона нанесла коричневі тіні і чорну підводку, а губи нафарбувала матовою світло-рожевою помадою.

Бріа Мерфі, Шейн Одра Мерфі, Пейдж Батчер, Едді Мерфі та Белла Мерфі Фото: Getty Images

На захід із Мерфі прийшли троє з його 10 дітей. Доньки від першого шлюбу з моделлю Ніколь Мітчелл 34-річна Брія Мерфі, 29-річна Шейн Одра Мерфі та 22-річна Белла Мерфі мило позували для фотографій із зірковим батьком та його обраницею.

Раніше, Фокус писав, що актор Едді Мерфі видав заміж старшу дочку. На церемонії одруження зібралися 250 гостей — сім'я і близькі друзі нареченого і нареченої.