Актор Едді Мерфі видав заміж найстаршу дочку (фото)

Художниця Брія Мерфі — старша дочка актора, який має лише 10 дітей.

32-річна дочка 61-річного голлівудського комедійного актора Едді Мерфі Брія вийшла заміж за 36-річного актора Майкла Ксав'єра. Церемонія одруження відбулася в Беверлі-Гіллз, а до вівтаря наречену вів її знаменитий батько, пише People.

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На церемонії одруження зібралися 250 гостей — родина та близькі друзі нареченого та нареченої.

Білу сукню для Брії створила Нетта Бен-Шабу, а Майкл був одягнений у смокінг Knot Standard, пошитий Діоном Латтімором. Приміщення, де проходило весілля, було декороване у романтичному стилі, з білими квітами та люстрами зі свічками.

У сторіс Instagram дівчина поділилася кадрами з весілля, де видно, як батько веде її до вівтаря. На одному зі знімків молодята позують із батьками нареченої, а на іншому Брія сидить на колінах у чоловіка Ксав'єра.

На весіллі була і мати Брії, колишня дружина Едді, Ніколь. Вона з'являлася у реаліті-шоу "Голлівудські колишні" у 2014 році.

Про заручини пари стало відомо у грудні минулого року, коли Брія поділився знімком із коханим:

"Моє серце, мій найкращий друг, мій назавжди. Я люблю тебе, завжди. Я не можу дочекатися, коли вийду за тебе заміж".

Зі свого боку Ксав'єр у себе в акаунті зазначив:

"Назавжди моє кохання".

У Едді Мерфі 10 дітей — Ерік (33 роки), Брія, Крістіан (31 рік), Майлз (29 років), Шейн (27 років), Зола (22 роки), Белла (20 років), Енджел Айріс (15 років), Ізі Уна (6 років), Макс Чарльз (3,5 років).

Виступаючи на артшоу Брії в Лос-Анджелесі у 2020 році, Едді назвав її "хорошою дитиною".

"Я радий, що люди бачать, наскільки вона талановита. Ми багато років знали, наскільки вона талановита. Приємно бачити її роботи на стінах... Я відчуваю всі ці горді батьківські почуття. Мені справді пощастило з моїми дітьми. Серед них справді немає поганих, всі виявилися справді хорошими людьми", — заявив він.

[ + – ] Брія Мерфі — відома художниця

Можливо, сім'я Мерфі стане ще більшою: його син Ерік зустрічається з дочкою іншого актора Мартіна Лоуренса Жасмін Лоуренс.

Минулого місяця 57-річний Мартін пожартував, що якщо вони колись одружаться, він готовий відкласти традицію і попросити батька нареченого подбати про рахунок за потенційне весілля.

"Я спробую змусити Едді заплатити".

Нагадаємо, у 2012 році Мерфі посів перше місце у списку переоцінених акторів Голлівуду.