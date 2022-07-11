Актер Эдди Мерфи выдал замуж старшую дочь (фото)

Художница Бриа Мерфи – старшая дочь актера, у которого всего 10 детей.

32-летняя дочь 61-летнего голливудского комедийного актера Эдди Мерфи Бриа вышла замуж за 36-летнего актера Майкла Ксавьера. Церемония бракосочетания прошла в Беверли-Хиллз, а к алтарю невесту вел ее знаменитый отец, пишет People.

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На церемонии бракосочетания собрались 250 гостей – семья и близкие друзья жениха и невесты.

Белоснежное платье для Брии создала Нетта Бен-Шабу, а Майкл был одет в смокинг Knot Standard, пошитый Дионом Латтимором. Помещение, где проходила свадьба, было декорировано в романтическом стиле, с белыми цветами и люстрами со свечами.

В сторис Instagram девушка поделилась кадрами со свадьбы, где видно, как отец ведет ее к алтарю. На одном из снимков молодожены позируют с родителями невесты, а на другом Бриа сидит на коленях у мужа Ксавьера.

На свадьбе присутствовала и мать Брии, бывшая жена Эдди, Николь. Она появлялась в реалити-шоу "Голливудские бывшие" в 2014 году.

О помолвке пары стало известно в декабре прошлого года, когда Бриа поделилсь снимком с возлюбленным:

"Мое сердце, мой лучший друг, мой навсегда. Я люблю тебя, всегда. Я не могу дождаться, когда выйду за тебя замуж".

В свою очередь Ксавьер у себя в аккаунте отметил:

"Навсегда моя любовь".

У Эдди Мерфи 10 детей – Эрик (33 года), Бриа, Кристиан (31 год), Майлз (29 лет), Шейн (27 лет), Зола (22 года), Белла (20 лет), Энджел Айрис (15 лет), Иззи Уна (6 лет), Макс Чарльз (3,5 лет).

Выступая на арт-шоу Брии в Лос-Анджелесе в 2020 году, Эдди назвал ее "хорошим ребенком".

"Я рад, что люди видят, насколько она талантлива. Мы много лет знали, насколько она талантлива. Приятно видеть ее работы на стенах… Я испытываю все эти гордые родительские чувства. Мне действительно повезло с моими детьми. Среди них действительно нет плохих, все оказались действительно хорошими людьми", – заявил он.

[ + – ] Бриа Мерфи – известная художница

Возможно, семья Мерфи всоре станет еще больше: его сын Эрик встречается с дочерью другого актера Мартина Лоуренса Жасмин Лоуренс.

В прошлом месяце 57-летний Мартин пошутил, что, если они когда-нибудь поженятся, он готов отложить традицию и попросить отца жениха позаботиться о счете за потенциальную свадьбу:

"Я попытаюсь заставить Эдди заплатить".

Напомним, в 2012 году Мерфи занял первое место в списке самых переоцененных актеров Голливуда.