Умер звезда фильмов "Крепкий орешек 2" и "Рутс" Джон Эймос

Умер Джон Эмос естественной смертью еще в августе 2024 года, однако семья не афишировала эту информацию до сих пор.

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В возрасте 84 лет ушел из жизни известный американский киноактер Джон Эмос, который получил известность после исполнения роли Джеймса Эванса в телесериале "Хорошие времена". О смерти актера сообщили в его семье, пишет издание Sky. В частности, известно, что сердце актера остановилось еще в августе, 21. Однако о потере близкого человека семья решила сообщить только сейчас.

"С искренней печалью я делюсь с вами тем, что мой отец умер. Он был человеком с самым добрым и золотым сердцем... и его любили во всем мире. Многие поклонники считают его своим телеотцом. Он прожил хорошую жизнь. Его наследие будет жить в его выдающихся работах на телевидении и в кино как актера", — сказал сын актера.

В подробности смерти актера мужчина не вдался, однако по предварительной информации Джон Эмос умер естественной смертью.

Эмос родился 27 декабря 1939 года в Ньюарке, Нью-Джерси, и был сыном механика. Он окончил Университет штата Колорадо со степенью социологии и играл в школьной футбольной команде.

Джон Эймос Фото: media.cnn

Прежде чем заняться актерским мастерством, он переехал в Нью-Йорк и работал социальным работником Института правосудия Вера, работая с обвиняемыми в Бруклинском доме заключения.

Уроженец Нью-Джерси получил номинацию "Эмми" за роль Тоби, более старой версии Кунты Кинте, в известном мини-сериале "Корни" 1977 года, а также имел постоянную роль адмирала Перси Фицволлеса, председателя Объединенного комитета начальников штабов, в "Западном крыле" NBC.

Его карьера на большом экране началась с классической мелодичной песни Мелвина Ван Пиблса Sweet Sweetback's Baadasssss Song (1971), где он сыграл менеджера ресторана, похожего на McDonald's, который нанимает африканского принца (Эдди Мерфи) и его правую руку (Арсенио). Холл) в "Поездке в Америку" (1988).

Напомним, ранее мы писали, что умерла актриса Мэгги Смит, оскароносная звезда "Гарри Поттера" и "Аббатства Даунтон".

Кроме этого, Фокус писал, что умер звезда фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз" Джон Эштон.