Сходив у похід: на Закарпатті знайшли туриста, який 10 днів тому зник у сусідній області (фото)

Турист з Миколаївської області приїхав до селища Ворохта на Івано-Франківщині, звідки вирушив у похід в гори і там заблукав. Запасів їжі йому вистачило розтягнути на 6 днів.

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В Закарпатській області рятувальники розшукали туриста, який загубився ще 5 жовтня. Чоловік був у виснаженому стані. Про цей випадок розповіли у ДСНС України.

26-річний турист з Миколаївської області приїхав до селища Ворохта на Івано-Франківщині 5 жовтня. Звідти одразу того дня вирушив у похід в гори і там заблукав. Запасів їжі йому вистачило розтягнути на 6 днів. Останні 4 дні він блукав вже без їжі.

"15 жовтня фахівці гірського пошуково-рятувального відділення знайшли хлопця в урочищі Болотний грунь у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого передали медикам", — повідомили в ДСНС.

Від початку року надзвичайники допомогли понад 500 туристам, серед яких були й діти. Відпочивальники збивалися з маршрутів, травмувалися і без допомоги не могли вибратися з халепи.

Нагадаємо, що скандальний український блогер Паша Бумчик розповів, що не втікав з України, а вирішив піти до лісу позбирати гриби, однак заблукав і таким чином опинився в Румунії.

Також повідомлялося, що чоловік хотів потрапити до Румунії, але заблукав і кілька днів був без води і їжі. Щоб не загинути, він змушений був звернутися по допомогу до прикордонників.