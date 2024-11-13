В Карпатах настоящая зима и мороз -9: как выглядит гора Поп Иван (видео)

Этой ночью в Карпатах ожидается небольшой снег, днем осадков не будет. Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°. Туристов просят быть осторожными и готовиться к сложным условиям перед походами.

На высокогорье Карпат пришла зимняя погода с минусовыми температурами и осадками в виде снега. По состоянию на утро среды, 13 ноября, на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена из-за густого тумана, а температура воздуха составляла -9°C. Ветер южный, 8-10 м/с. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

В такую погоду спасатели призывают туристов соблюдать правила безопасности:

Избегайте походов в высокогорье в период сложных погодных условий. Проверяйте прогноз погоды перед походом. Погода в горах меняется очень быстро, поэтому при прогнозах об ухудшении стоит отменить путешествие. Ходите в горах только группами, минимум по три человека. Желательно брать с собой опытного гида. Обязательно регистрируйте свой маршрут в горных поисково-спасательных подразделениях. Это можно сделать через онлайн-формы или с помощью приложения "Спасение в горах".

В случае опасности, оперативная информация о вашем маршруте поможет спасателям быстрее организовать помощь.

Прогноз погоды на 14 ноября

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Карпатах продолжит оставаться зимней. Ночью возможен небольшой снег, днем осадки прекратятся, температура будет колебаться от -6°C до 0°C. На дорогах в западных областях местами ожидается гололедица.

Прогноз погоды на 14 ноября Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории Украины облачно. В южной части возможны дожди, ночью и утром местами туман. Температура днем в южных регионах до +9°C, в Крыму до +12°C. В центральных и северных областях возможен мокрый снег, температура днем 0...+5°C.

Напомним, 14 ноября в Киеве ожидается первый снег. Синоптик Наталья Диденко предупредила о мокром снеге в северных, центральных и восточных регионах. Кое-где возможны гололедица и налипание снега.

Фокус писал, какие регионы в Украине уже заснежило. В ряде областей испортились погодные условия.