У Карпатах справжня зима і мороз -9: який вигляд має гора Піп Іван (відео)

Цієї ночі у Карпатах очікується невеликий сніг, вдень опадів не буде. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. Туристів просять бути обережними та готуватися до складних умов перед походами.

На високогір’я Карпат прийшла зимова погода із мінусовими температурами та опадами у вигляді снігу. Станом на ранок середи, 13 листопада, на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена через густий туман, а температура повітря становила -9°C. Вітер південний, 8-10 м/с. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

У таку погоду рятувальники закликають туристів дотримуватися правил безпеки:

Уникайте походів у високогір’я в період складних погодних умов. Перевіряйте прогноз погоди перед походом. Погода у горах змінюється дуже швидко, тому при прогнозах про погіршення варто скасувати мандрівку. Ходіть у горах лише групами, мінімум по три людини. Бажано брати з собою досвідченого гіда. Обов’язково реєструйте свій маршрут у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Це можна зробити через онлайн-форми або за допомогою застосунку "Порятунок у горах".

У разі небезпеки, оперативна інформація про ваш маршрут допоможе рятувальникам швидше організувати допомогу.

Прогноз погоди на 14 листопада

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Карпатах продовжить залишатися зимовою. Уночі можливий невеликий сніг, вдень опади припиняться, температура коливатиметься від -6°C до 0°C. На дорогах у західних областях місцями очікується ожеледиця.

Прогноз погоди на 14 листопада Фото: Укргідрометцентр

На решті території України хмарно. У південній частині можливі дощі, вночі та вранці місцями туман. Температура вдень у південних регіонах до +9°C, у Криму до +12°C. У центральних і північних областях можливий мокрий сніг, температура вдень 0…+5°C.

Нагадаємо, 14 листопада у Києві очікується перший сніг. Синоптикиня Наталка Діденко попередила про мокрий сніг у північних, центральних та східних регіонах. Подекуди можливі ожеледиця та налипання снігу.

Фокус писав, які регіони в Україні уже засніжило. У низці областей зіпсувалися погодні умови.