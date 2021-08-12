Під Вінницею через коронавірус "Дельта" померли три людини, — голова ОДА

Як розповів глава відомства Сергій Бозров, індійський штам хвороби міг бути завезений з Росії.

У Вінницькій області діагностовано 25 випадків зараження дельта-штамом коронавірусної інфекції, троє з тих, що заразилися, вже померли. Про це повідомив у Facebook глава Вінницької ОДА Сергій Борзов.

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Чиновник пише, що найімовірніше мутований штам потрапив у регіон з Росії.

"З 25 інфікованих троє померли: чоловік і жінка з Гайсинського району (обом — по 83 роки) і 73-річний чоловік з Вінницького району", — поінформував Борзов.

Губернатор спростовує дані місцевих ЗМІ, які повідомили про смерть 13-річного підлітка, що заразився індійським штамом.

"Справді, серед інфікованих вінничан зі штамом "дельта" є 13-річний хворий, але він живий", — повідомляє чиновник.

За його словами, швидше за все, "дельта" у Вінницьку область "прибула" з Росії разом з чоловіком, який приїхав звідти і з важкими симптомами коронавірусу був госпіталізований три тижні тому.

Раніше стало відомо, що у Рівненській області "дельта" підтвердилася у 80% хворих коронавірусом. При цьому, з усіх перевірених зразків штам "дельта" був виявлений в 11 випадках. З урахуванням того, що за станом на 11 серпня в регіоні за добу захворіли 28 осіб, то 11 випадків цього штаму не можуть бути 80%.

Також повідомлялося, що в Чернігівській області коронавірус "дельта" підхопили 10 осіб.

А на території Львівської області 8 серпня було лабораторно підтверджено сім випадків зараження коронавірусом "Дельта".