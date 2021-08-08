Привезли з РФ та Британії: у Львівській області зафіксували нові випадки коронавірусу "Дельта"

Дві пацієнтки, у яких офіційно підтвердили "Дельта" штам коронавірусу, заразилися інфекцією на території України.

На території Львівської області лабораторно підтверджено сім випадків зараження коронавірусом "Дельта". Про це повідомила глава Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ Наталка Іванченко.

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За її словами, двоє заражених пацієнтів приїхали з Російської Федерації, ще двоє — з Великобританії, один — з США.

Як зазначила Наталія Іванченко, двоє пацієнток, у яких також лабораторно виявили коронавірус "Дельта", заразилися інфекцією на території України, оскільки останнім часом не виїжджали за кордон.

"На Львівщині вже зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадків Дельта штаму коронавірусу. З них 2 — повернулися з Росії, 2 — з Великої Британії, 1 — зі США, а 2 пані не виїжджали за межі України", — додала глава Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб.

Медики впевнені, що випадків зараження коронавірусом "Дельта" набагато більше, а інфіковані люди знаходяться серед нас в суспільстві.

Наталка Іванченко, враховуючи щоденне зростання кількості заражених COVID-19, закликала українців вакцинуватися, дотримуватися соціальної дистанції, правил особистої гігієни і масочного режиму.

"При найменших проявах ГРЗ — залишіться вдома і повідомте про це своєму лікареві. Якщо вам подзвонив епідеміолог і повідомив, що ви були в контакті з хворим на коронавірус — не нехтуйте рекомендаціями", — резюмувала фахівець в своєму Facebook.

Раніше Фокус розповідав, що коронавірус "Дельта" буде бити рекорди по смертності в Україні. Найбільш уразливими до вірусу в Україні будуть невакциновані пенсіонери. Епідеміолог Андрій Александрін закликав готуватися до "російського" сценарію, оскільки влада РФ майже щодня фіксують рекорди по госпіталізаціям і смертності від коронавірусу "Дельта".

Також Фокус попереджав, що про восени в Україні можливий "вибух" коронавірусу "Дельта". Новий спалах COVID-19 може бути викликаний закінченням відпусток українців, які повертатимуться з інших країн, тому силовикам рекомендували посилити контроль за виконанням карантинних обмежень.