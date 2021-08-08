Привезли из РФ и Британии: во Львовской области зафиксировали новые случаи коронавируса "Дельта"

Две пациентки, у которых официально подтвердили "Дельта" штамм коронавируса, заразились инфекцией на территории Украины.

На территории Львовской области лабораторно подтверждено семь случаев заражения коронавирусом "Дельта". Об этом сообщила глава Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Наталья Иванченко.

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По ее словам, двое зараженных пациентов приехали из Российской Федерации, еще двое — из Великобритании, один — из США.

Как отметила Наталья Иванченко, двое пациенток, у которых также лабораторно выявили коронавирус "Дельта", заразились инфекцией на территории Украины, поскольку в последнее время не выезжали за границу.

"На Львовщине уже зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев Дельта штамма коронавируса. Из них 2 — вернулись из России, 2 — из Великобритании, 1 — из США, а 2 дамы не выезжали за пределы Украины", — добавила глава Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Медики уверены, что случаев заражения коронавирусом "Дельта" намного больше, а инфицированные люди находятся среди нас в обществе.

Наталья Иванченко, учитывая ежедневный рост количества зараженных COVID-19, призвала украинцев вакцинироваться, придерживаться социальной дистанции, правил личной гигиены и масочного режима.

"При малейших проявлениях ОРЗ — останьтесь дома и сообщите об этом своему врачу. Если вам позвонил эпидемиолог и сообщил, что вы были в контакте с больным коронавирусом — не пренебрегайте рекомендациями", — резюмировала специалист в своем Facebook.

Ранее Фокус рассказывал, что коронавирус "Дельта" будет бить рекорды по смертности в Украине. Наиболее уязвимыми к вирусу в Украине будут невакцинированные пенсионеры. Эпидемиолог Андрей Александрин призвал готовиться к "российскому" сценарию, поскольку власти РФ почти ежедневно фиксируют рекорды по госпитализациям и смертности от коронавируса "Дельта".

Также Фокус предупреждал, что осенью в Украине возможен "взрыв" коронавируса "Дельта". Новая вспышка COVID-19 может быть вызвана окончанием отпусков украинцев, которые будут возвращаться из других стран, поэтому силовикам рекомендовали ужесточить контроль за выполнением карантинных ограничений.