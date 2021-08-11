У Рівненській області "Дельта" підтвердилася у 80% хворих на коронавірус, — санлікар регіону (відео)

Чиновники стверджують, що індійський штам підтвердився в 11 пацієнтів. Хоча офіційні дані показують — за останню добу коронавірус виявили у 28 осіб.

У Рівненській області на сьогодні у 80% хворих на коронавірусну інфекцію діагностований дельта-штам, повідомляє в Facebook пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

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За словами головного санлікаря регіону Романа Сафонова, домінуючий у регіоні коронавірус "Дельта" відрізняється активністю і великою швидкістю поширення. При цьому за останній тиждень кількість хворих збільшилася на 60%.

"Зараз 80% хворих COVID-19 заражені цим штамом. Завтра направимо 30 зразків на підтвердження результатів в арбітражну лабораторію", — розповів він.

Санітарний лікар додав, що ця процедура передбачена відповідним протоколом.

[ + – ] Повідомлення пресслужби Рівненської облдержадміністрації

Ситуація з коронавірусом у регіоні

Згідно з останніми даними МОЗ України, станом на 11 серпня коронавірус у Рівненській області за останню добу підтвердився у 28 людей. Одужали за цей же час 8 пацієнтів.

З початку кампанії вакцинації від коронавірусу в Рівненській області зробили одне щеплення 91 444 тисячі чоловік, повністю пройшли курс вакцинації — 60 824 місцеві жителі.

За даними сайту Мінфін, на Рівненщині проживають один мільйон 146 тисяч українців. Тобто повністю вакциновані на 10 серпня 5,31% жителів регіону.

Усього з початку пандемії в регіоні, за офіційними даними міністерства охорони здоров'я, заразилися 79 853 особи, померли — 28 хворих, видужали — 78 452 пацієнти.

Коронавірус "Дельта" — Нестикування в словах чиновників

Координаторка вакцинації в Рівненській області Олена Гандзюк повідомила, що з усіх перевірених зразків штам "Дельта" виявлений в "11 випадках". Якщо врахувати, що за сьогодні в регіоні захворіло 28 осіб, то 11 випадків індійського штаму не можуть бути вісімдесятьма відсотками.

"Ми можемо говорити про те, що активно циркулює штам "дельта". Чи не кожен зразок у нас перевіряється на те, який штам вірусу. Штам "Дельта" циркулює, епідеміологічна ситуація погіршується. Кількість госпіталізованих перевищує число виписаних, і у співвідношенні до виявлених випадків ця частина теж немаленька", — сказала вона.

У той же час головний санітарний лікар області Роман Сафонов розповів, що регіон входить до п'ятірки областей в Україні з найменшим рівнем захворюваності на коронавірус.

"Це дає нам час і можливість для проведення кампанії вакцинації без додаткових ризиків. У той же час ми в першій п'ятірці областей, які роблять велику кількість досліджень", — говорить він.

[ + – ] Виступи Олени Гандзюк і Романа Сафонова

Офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я щодня дає докладну інформацію по коронавірус, що включає число хворих у кожному з регіонів. Однак кількість або процентне співвідношення хворих саме на індійський штам не виділяється.

Нагадаємо, у Чернігівській області коронавірус "Дельта" підхопили 10 осіб.

У свою чергу розробник вакцини AstraZeneca заявив, що колективного імунітету через коронавірус "Дельта" досягти не вдасться.

"Дельта" більш заразна, ніж інші штами, період зараження в неї коротший, і розвивається вона агресивніше. Фокус розбирався, як підготуватися до нової хвилі коронавірусу та на яку вакцину зробити ставку.