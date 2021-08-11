Колективного імунітету не буде через коронавірус "Дельта", — розробник вакцини AstraZeneca

Досягнення порогу загального імунітету серед населення є "міфічним", оскільки вакцини не змогли зупинити поширення COVID-19 у світі.

Агресивний штам коронавірусу "Дельта" унеможливлює формування колективного імунітету в населення проти COVID-19. Про це попередив керівник групи з розробки вакцини AstraZeneca професор Ендрю Поллард, виступаючи перед британським парламентом.

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За словами медичного експерта, штам "Дельта" буде поширюватися серед вакцинованих пацієнтів, і в людства на сьогоднішній день немає можливості зупинити передавання коронавірусу між людьми.

Ендрю Поллард назвав "міфічним" досягнення порогу загального імунітету серед населення, оскільки наявні сьогодні вакцини не змогли зупинити поширення коронавірусної інфекції.

"Проблема з цим вірусом у тому, що це не кір. Якщо 95% людей будуть щеплені від кору, вірус не зможе передаватися в популяції. Варіант "Дельта" все одно заражатиме людей, які пройшли вакцинацію. І це означає, що всі, хто ще не вакциновані, в якийсь момент зустрінуться з вірусом… і в нас немає нічого, що могло б [повністю] зупинити це передавання", — заявив директор Oxford Vaccine Group.

Ендрю Поллард також засумнівався в тому, що громадянам потрібно отримати бустерну дозу вакцини від COVID-19. За словами одного з розробників AstraZeneca, ревакцинація буде потрібна, якщо влада Великобританії зафіксує зростання кількості госпіталізацій серед щеплених пацієнтів.

Виступаючи перед британським парламентом Ендрю Поллард запевнив, що сьогодні немає причин для паніки, оскільки вакцини запобігають важкому перебігу COVID-19 і летальним випадкам.

"Вакцинація (бустерна доза — ред.) буде потрібна, якщо ми побачимо докази того, що серед вакцинованих збільшилася кількість госпіталізацій — або на наступному етапі після цього, коли люди вмирають. А цього ми зараз не спостерігаємо… Наразі немає причин для паніки. Ми не спостерігаємо проблеми з проривом важких захворювань", — резюмував директор Oxford Vaccine Group.

Раніше Фокус розповідав, що в США вчені зафіксували новий штам коронавірусу "Йота". У процесі дослідження вчені з'ясували, що "Йота" штам передається на 15-25% швидше, ніж інші мутації вірусу, і цей коронавірус підвищує рівень смертності від інфекції на 46%, 82% і 62% серед осіб віком 45-64 років, 65-74 роки і старше 75 років відповідно.

Пізніше Фокус попереджав, що в США прогнозують появу нового штаму COVID-19, який вислизатиме від захисту вакцини. Уже взимку COVID-19 може поширюватись разом із вірусом грипу, а новий штам коронавірусу з'явиться, якщо вірусу дозволять реплікуватися.