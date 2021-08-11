Коллективного иммунитета не будет из-за коронавируса "Дельта", — разработчик вакцины AstraZeneca

Достижение порога общего иммунитета среди населения является "мифическим", поскольку вакцины не смогли остановить распространение COVID-19 в мире.

Агрессивный штамм коронавируса "Дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета у населения против COVID-19. Об этом предупредил руководитель группы по разработке вакцины AstraZeneca профессор Эндрю Поллард, выступая перед британским парламентом.

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По словам медицинского эксперта, штамм "Дельта" будет распространяться среди вакцинированных пациентов, и у человечества на сегодняшний день нет возможности остановить передачу коронавируса между людьми.

Эндрю Поллард назвал "мифическим" достижение порога общего иммунитета среди населения, поскольку существующие сегодня вакцины не смогли остановить распространение коронавирусной инфекции.

"Проблема с этим вирусом в том, что это не корь. Если 95% людей будут привиты от кори, вирус не сможет передаваться в популяции. Вариант "Дельта" все равно будет заражать людей, которые прошли вакцинацию. И это означает, что все, кто еще не вакцинирован, в какой-то момент встретятся с вирусом… и у нас нет ничего, что могло бы [полностью] остановить эту передачу", — заявил директор Oxford Vaccine Group.

Эндрю Поллард также усомнился в том, что гражданам нужно получить бустерную дозу вакцины от COVID-19. По словам одного из разработчиков AstraZeneca, ревакцинация потребуется, если власти Великобритании зафиксируют рост числа госпитализаций среди привитых пациентов.

Выступая перед британским парламентом Эндрю Поллард заверил, что сегодня нет причин для паники, поскольку вакцины предотвращают тяжелое течение COVID-19 и летальные исходы.

"Вакцинация (бустерная доза — ред.) потребуется, если мы увидим доказательства того, что среди вакцинированных увеличилось число госпитализаций — или на следующем этапе после этого, когда люди умирают. А этого мы сейчас не наблюдаем… В данный момент нет причин для паники. Мы не наблюдаем проблемы с прорывом тяжелых заболеваний", — резюмировал директор Oxford Vaccine Group.

Ранее Фокус рассказывал, что в США ученые выявили новый штамм коронавируса "Йота". В ходе исследование ученые выяснили, что "Йота" штамм передается на 15−25% быстрее, чем другие мутации вируса, и этот коронавирус повышает уровень смертности от инфекции на 46%, 82% и 62% среди лиц в возрасте 45-64 лет, 65-74 года и старше 75 лет соответственно.

Позже Фокус предупреждал, что в США прогнозируют появление нового штамма COVID-19, который будет уходить от защиты вакцины. Уже зимой COVID-19 может распространятся вместе с вирусом гриппа, а новый штамм коронавируса появится, если вирусу позволят реплицироваться.