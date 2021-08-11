В Ровенской области "дельта" подтвердилась у 80% больных коронавирусом, — санврач региона (видео)

Чиновники утверждают, что индийский штамм подтвердился у 11 пациентов. Хотя официальные данные показывают — за последние сутки коронавирус обнаружили у 28 человек.

В Ровенской области на сегодня у 80% больных с коронавирусной инфекцией диагностирован дельта-штамм, сообщает в Facebook пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

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По словам главного санврача региона Романа Сафонова, доминирующий в регионе коронавирус "дельта" отличается активностью и быстрой скоростью распространения. При этом за последнюю неделю число заболевших увеличилось на 60%.

"Сейчас 80% больных COVID-19 заражены этим штаммом. Завтра направим 30 образцов в подтверждение результатов в арбитражную лабораторию", – рассказал он.

Санитарный врач добавил, что данная процедура предусмотрена соответствующим протоколом.

[ + – ] Сообщение пресс-службы Ровенской облгосадминистрации

Ситуация с коронавирусом в регионе

Согласно последним данным Минздрава Украины, по состоянию на 11 августа коронавирус в Ровенской области за последние сутки подтвердился у 28 человек. Выздоровели за это же время 8 пациентов.

С начала компании вакцинации от коронавируса в Ровенской области сделали одну прививку 91 444 тысячи человек, полностью прошли курс вакцинации – 60 824 местных жителей.

По данным сайта Минфин, на Ровенщине проживают один миллион 146 тысяч украинцев. То есть, полностью вакцинированы на 10 августа 5,31% жителей региона.

Всего с начала пандемии в регионе, по официальным данным министерства здравоохранения, заразились 79 853 человека, умерли – 28 больных, выздоровели – 78 452 пациента.

Коронавирус "дельта" — нестыковки в словах чиновников

Координатор по вакцинации в Ровенской области Елена Гандзюк сообщила, что из всех проверенных образцов штамм "дельта" обнаружен в "11 случаях". Если учесть, что за сегодня в регионе заболело 28 человек, то 11 случаев индийского штамма не могут быть восьмьюдесятью процентами.

"Мы можем говорить о том, что активно циркулирует штамм "дельта". Не каждый образец у нас проверяется на то, какой штамм вируса. Штамм-дельта циркулирует, эпидемиологическая ситуация ухудшается. Количество госпитализированных превышает число выписанных и в соотношении к выявленным случаям эта часть тоже немаленькая", – сказала она.

В то же время главный санврач области Роман Сафонов рассказал, что регион входит в пятерку областей в Украине с наименьшим уровнем заболеваемости коронавирусом.

"Это дает нам время и возможность для проведения кампании вакцинирования без дополнительных рисков. Вместе с тем мы в первой пятерке областей, делающих большое количество исследований", – говорит он.

[ + – ] Выступления Елены Гандзюк и Романа Сафонова

Официальный сайт Минздрава ежедневно дает подробную информацию по коронавирусу, включающую число больных в каждом из регионов. Однако, количество или процентное соотношение заболевших именно индийским штаммом не выделяется.

Напомним, в Черниговской области коронавирус "дельта" подхватили 10 человек.

В свою очередь, разработчик вакцины AstraZeneca заявил, что коллективного иммунитета из-за коронавируса "Дельта" достичь не удастся.

"Дельта" более заразна, чем другие штаммы, период заражения у нее короче и развивается она агрессивнее. Фокус разбирался, как подготовиться к новой волне коронавируса и на какую вакцину сделать ставку.