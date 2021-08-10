Под Черниговом обнаружили первых зараженных коронавирусом "Дельта"

Киевская лаборатория подтвердила заражение на индийский штамм десяти человек. Сейчас в Черниговской области прививку сделали лишь 6,7% населения, в связи с чем власти призвали активнее вакцинироваться.

Коронавирус "дельта" в Черниговской области подхватили 10 человек. Информацию об этом подтвердила референс-лаборатория Киева, рассказал глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Facebook.

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"Если вы думаете, что ковид уже в прошлом, то должен вас разочаровать. Он ближе, чем кажется, и еще коварнее", – написал чиновник.

Референс лаборатория – это уполномоченная Главным государственным санитарным врачом Украины лаборатория, привлекаемая в качестве третьей стороны при решении спорных вопросов по результатам лабораторных исследований.

Коронавирус "дельта" в Черниговской области, уверяет Чаус, сейчас под контролем. Но расслабляться "очень рано". В первую очередь, он призывает всех жителей области активно вакцинироваться. А также носить маски, соблюдать дистанцию и не забывать про здравый смысл.

По данным местных медиков, по состоянию на 9 августа в области сделано 180 436 прививок, полностью вакцинированы 66,8 тыс. человек. За последние сутки привиты 2 223 человека.

Население составляет 991 тыс. человек. Таким образом сейчас полностью вакцинированы 6,7%. В среднем по стране этот показатель составляет 5,9%.

Прививки в регионе сделаны такими вакцинами:

AstraZeneca – 34 071;

CoronaVac – 60 586;

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 67 044;

Moderna – 18 735.

Помимо коронавируса "дельта" в Черниговской области, на COVID-19 там заболели 58 тыс. человек, из них умерли 1 390.

Напомним, Фокус разбирался, как подготовиться к новой волне коронавируса и на какую вакцину сделать ставку.

Новая волна заболеваний, вызванная штаммом "дельта" в Украине, увеличит нагрузку на систему здравоохранения. Наиболее уязвимыми к этому вирусу в Украине будут не вакцинированные пенсионеры.