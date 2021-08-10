Під Черніговом зафіксували перших заражених на коронавірус "Дельта"

Київська лабораторія підтвердила зараження на індійський штам десяти осіб. Зараз у Чернігівській області щеплення зробили лише 6,7% населення, у зв'язку з чим влада закликала активніше вакцинуватися.

Коронавірус "дельта" в Чернігівській області підхопили 10 осіб. Інформацію про це підтвердила референс-лабораторія Києва, розповів голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у Facebook.

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"Якщо ви думаєте, що ковід вже в минулому, то мушу вас розчарувати. Він ближче, ніж здається, і ще підступніший", — написав чиновник.

Референс лабораторія — це уповноважена Головним державним санітарним лікарем України лабораторія, залучена як третя сторона для вирішення суперечливих питань за результатами лабораторних досліджень.

Коронавірус "дельта" в Чернігівській області, запевняє Чаус, зараз під контролем. Але розслаблятися "дуже рано". Насамперед, він закликає всіх жителів області активно вакцинуватися. А також носити маски, дотримуватися дистанції і не забувати про здоровий глузд.

За даними місцевих медиків, станом на 9 серпня в області зроблено 180 436 щеплень, повністю вакциновані 66,8 тис. осіб. За останню добу щеплені 2 223 людини.

Населення становить 991 тис. осіб. Так, зараз повністю вакциновані 6,7%. Здебільшого в країні цей показник становить 5,9%.

Щеплення в регіоні зроблені такими вакцинами:

AstraZeneca — 34 071;

CoronaVac — 60 586;

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) — 67 044;

Moderna — 18 735.

Крім коронавірусу "дельта" в Чернігівській області, на COVID-19 там захворіли 58 тис. осіб, із них померли 1 390.

Нагадаємо, Фокус розбирався, як підготуватися до нової хвилі коронавірусу та на яку вакцину зробити ставку.

Нова хвиля захворювань, викликана штамом "дельта" в Україні, збільшить навантаження на систему охорони здоров'я. Найбільш уразливими до цього вірусу в Україні будуть не вакциновані пенсіонери.