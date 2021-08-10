Штамм "Дельта" уже в Украине: как подготовиться к новой волне и на какую вакцину сделать ставку

Вторжение началось: индийский штамм коронавируса уже в Украине, официально подтверждены 147 случаев заболевания. В августе регистрируется более 1000 новых случаев COVID в день, а с сентября рост ускорится: украинцы возвращаются из отпусков, дети пойдут в сады и школы… Справится ли Украина с новой волной COVID?

"Дельта" более заразна, чем другие штаммы, период заражения у нее короче и развивается она агрессивнее. Это значит, что и пик волны будет смещен по сравнению с прошлым годом. И это не все изменения, которые вносит в ситуацию штамм "Дельта" — и о которых необходимо знать.

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Коронавирус передается воздушным путем. Это значит, что вентиляция важнее, чем маски

Врач-эпидемиолог, глава общественной организации "Инфекционный контроль" Андрей Александрин рассказал Фокусу, что сила новой волны коронавируса в Украине будет зависеть от готовности системы здравоохранения и государства в целом. Еще в апрельской статье, опубликованной в научном журнале Lancet, была поставлена точка в спорах о пути передачи SARS-CoV-2. Научное сообщество признало, что именно воздушный путь передачи коронавируса является основным — а не капельный, как ранее утверждали эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Таким образом, ситуация в корне изменилась. Маски и дистанция считались основной защитой от COVID-19 при контактной и капельной передаче вируса. Но с воздушной передачей все оказалось намного сложнее. Например, мелкие аэрозоли могут оставаться в воздухе до 3-х часов, равномерно засеивая воздушное пространство. В этом случае вентиляция помещений начала играть более важную роль.

Важно помнить и о респираторах. Так, респираторы №95 защищают и при воздушном способе передачи тоже.

[ + – ] Бессимптомно болеющие дети приносят вирус из школ, садиков к себе домой Фото: pexels.com

Бессимптомно болеющие дети — движущая сила респираторных заболеваний

"Транспорт, детские садики, школы и объекты критической инфраструктуры – это те места, которые должны быть подготовлены в первую очередь, но даже на втором году пандемии ничего не было сделано. У нас будет огромная вспышка штамма "Дельта" за счет детского населения страны, дети – это движущая сила всех респираторных заболеваний. В случае с коронавирусом, бессимптомно болеющие дети приносят вирус из школ, садиков к себе домой, где заражают родителей и старшее поколение", – говорит Александрин.

У нас будет огромная вспышка штамма "Дельта" за счет детского населения страны

Специалист отмечает, что существует общепринятая методика измерения концентрации углекислого газа в закрытых помещениях.

"Нормой считается концентрация СО2 до 800 ppm, концентрация до 1 000 ppm – это средний, неблагоприятный уровень, все что выше – это критический уровень, при котором у людей начинаются сильные головные боли, рвота и другие симптомы. Согласно нашим измерениям, в украинских школах после 6-го урока концентрация углекислого газа в классах составляет 4 800 ppm. Подобная ситуация наблюдается даже в реанимационных отделениях, где люди и так нуждаются в кислородной поддержке, но нет никакой вентиляции", – подчеркивает вирусолог.

[ + – ] Даже в реанимационных отделениях, где люди и так нуждаются в кислородной поддержке, нет никакой вентиляции

Согласно данным НАН Украины, в стране за последние несколько недель в среднем число заболевших в день увеличилось до 581 человека в день (на 22%). Среднее число летальных случаев в день составляет 17 человек.

[ + – ] График системного аналитика Евгения Истребина показывает, что суточная госпитализация в Украине также начала расти. Фото: Facebook / Евгений Истребин

Глава комиссии биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАН Украины Сергей Комисаренко считает, что в Украине следует ожидать новую волну COVID-19 после того, как люди массово начнут возвращаться в страну из отпусков. Академик НАН Украины поддерживает ужесточение карантина для непривитых граждан, вплоть до запрета работы в офисах, возвращение штрафов и масочного режима.

Локдаун в стране пока не вводят, но карантин продлевают. Кроме того, Украина ужесточила правила въезда — и для своих, и для иностранных путешественников.

Будет хуже, чем в России

Согласно прогнозам Минздрава, уже к осени случаи штамма "Дельта" будут диагностировать в каждой области.

Андрей Александрин отмечает, что сейчас в Украине вакцинировано менее 4% населения, и около 2% людей старше 80 лет. В соседней России этот показатель составляет 12% населения, и в стране наблюдается рекордный рост заболеваемости штаммом коронавируса "Дельта. Эксперт полагает, что Украине стоит ждать худшей ситуации, чем на данный момент сложилась в России.

Резкий всплеск заболеваемости начнется с середины сентября или начала октября, когда дети вернутся в школы и садики, а взрослые – из отпусков

"Необходимо понимать, что штамм Дельта намного заразнее предыдущих. Например, если один человек со штаммом Альфа мог заразить 2 – 2,5 человек, то один человек с Дельтой – 7–9 человек. Добавьте сюда воздушную передачу вируса. Мы ожидаем, что резкий всплеск заболеваемости начнется с середины сентября или начала октября, когда дети вернутся в школы и садики, а взрослые – из отпусков", – подводит итог эксперт.

Александрин подчеркивает, что единственно верный способ обезопасить себя – это вакцинация.

Также вирусолог советует проводить больше времени на свежем воздухе, следить за вентиляцией в закрытых помещениях и транспорте. Это — в первую очередь. Во вторую – носить маски и соблюдать дистанцию.

[ + – ] Вирусолог советует проводить больше времени на свежем воздухе, следить за вентиляцией в закрытых помещениях и транспорте

"Лежим в направлении иммунитета"

Волна, вызванная штаммом "Дельта", захлестнула Россию в июне — при том, что почти 60% россиян уже переболели коронавирусом, если принять летальность Covid-19 на уровне 0,6%. При этом в Украине, по оценке медиков, с начала пандемии переболели коронавирусом около 30-50% граждан. К аналогичному выводу можно прийти также исходя из оценки избыточной смертности в 87 тыс. человек в июне 2020 — апреле 2021. При летальности на уровне 0,6% это равнозначно 14,5 млн человек или около 40% населения Украины.

"50% — это очень оптимистично и может быть справедливо разве что для некоторых населенных пунктов. То есть в среднем, скорее всего, это 30%. Этим людям ничего не угрожает, мы как минимум лежим в направлении коллективного иммунитета. 30% переболевших да 10-12% привитых – и все не так уж и плохо? Хотелось бы, чтобы это было так", – пишет врач-терапевт Наталия Бондаренко.

"Ученые и ВОЗ упорно говорят о всего 1% повторно заболевших и о формировании длительного иммунитета. Говорить-то они говорят, вот только как интерпретировать данные того же бразильского города Манауса, где в первую волну переболело не меньше 70% населения… и все равно вторая волна накрыла город не в меньшей степени, чем первая", – добавляет Наталия Бондаренко.

Эксперты сходятся во мнении, что лучшая защита от COVID-19 – это вакцинация, которая позволяет если не избежать заболевания, то хотя бы снизить риски. Однако пятый этап вакцинации пробуксовывает: люди неактивны, а как проявят себя при столкновении с новым штаммом CoronaVac и Moderna, не вполне ясно. Кстати, Moderna, на которую многие рассчитывали, уже почти закончилась…

Как работает против штамма "Дельта" вакцина CoronaVac

Многие страны в борьбе с коронавирусом полагаются на китайскую вакцину CoronaVac, которая является наиболее доступной и в Украине. Но эффективность вакцины CoronaVac против нового штамма "Дельта" пока остается неясной.

Из-за отсутствия данных открытых исследований, как пишет Reuters, единственным свидетельством эффективности вакцины являются слова китайских чиновников. Китай пока что не предоставил результатов эффективности вакцин против этого штамма, основанных на крупномасштабных клинических исследования или данных из реального мира. Нет и данных о лабораторных тестах. А это серьезно затрудняет проведение каких-либо значимых экспертных обзоров со стороны иностранных экспертов.

Эпидемиолог Чжун Наньшань, возглавляющий борьбу с COVID-19 в Китае, заявляет, что китайские вакцины в некоторой степени эффективны в снижении риска симптоматических и тяжелых случаев заболевание штаммом "Дельта". Его оценка основана на анализе заболеваний в китайском городе Гуанчжоу. Правда, Наньшань признает, что результаты предварительные, а размер выборки был невелик.

Представитель компании-производителя Sinovac Лю Пэйчэн говорит, что предварительные результаты, полученные на основе образцов крови вакцинированных людей, показали трехкратное снижение нейтрализующего эффекта против штамма "Дельта".

Пэйчэн добавляет, что ревакцинация после двух доз вакцины CoronaVac может предоставить более сильную защиту от нового штамма коронавируса. Однако более подробных данных китайская сторона не предоставила.

Бывший заместитель директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзицзянь сообщил, что антитела от двух китайских вакцин менее эффективны против "Дельты" в сравнении с другими штаммами. Но названия этих вакцин эксперт так и не озвучил…

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Китайские вакцины, вероятно, могут обеспечивать защиту от серьезных симптомов коронавируса — если судить по данным из провинции Гуандун, отмечена вспышка штамма "Дельта". В этой провинции все тяжелые случаи были зафиксированы у непривитых людей. Тем не менее, вирусолог из Университета Гонконга Цзинь Донг-Ян подчеркивает, что этих данных недостаточно, чтобы утверждать что-то наверняка об эффективности китайских вакцин против тяжелых случаев коронавируса.

Например, в Индонезии, где бушует штамм "Дельта", зафиксировали сотни случаев, когда медицинские работники заражались мутировавшим вирусом, несмотря на вакцинацию CoronaVac.

Правда, пример с Индонезией эксперты считают не совсем показательным. Доцент Днепропетровской медицинской академии Ольга Шварацкая отмечает, что за 5 месяцев (февраль-июль) от коронавируса в Индонезии умерло около 20 вакцинированных врачей. Что составило примерно пятую часть всех смертей медработников от COVID-19 за этот период.

"Всего в Индонезии полностью вакцинировано CoronaVac 90% медработников, что в числах составляет 160 000. И мы видим из этих цифр, что 160 000 (90%) вакцинированных врачей дали 20% от общего числа смертей, а 18 000 (10%) невакцинированных медработников дали 80% от общего числа смертей. Расклад для вакцины, которая не работает, мне кажется, выглядел бы несколько иначе", – подытожила эксперт.

[ + – ] Медицинские работники заразились штаммом Дельта несмотря на вакцинацию CoronaVac Фото: pexels.com

Сравнение эффективности вакцин против штамма "Дельта" и штамма "Альфа"

Согласно исследованию Агентства охраны общественного здоровья Англии (PHE), вакцина Pfizer/ BioNTech была эффективна на 88% против симптоматического заболевания, вызванного штаммом "Дельта", через две недели после второй дозы. Для сравнения, вакцина эффективна на 93% против штамма "Альфа", впервые обнаруженного в Великобритании.

[ + – ] Как работают вакцины против штамма Альфа и штамма Дельта [ + – ] Как работают вакцины против штамма Альфа и штамма Дельта

Две дозы AstraZeneca эффективны на 60% против симптоматического заболевания, вызванного "Дельтой", и на 66% против "Альфа", сообщает PHE.

В Moderna заявляют, что их вакцина показала двукратное снижение нейтрализующих антител в лабораторных тестах (симптоматического заболевания) против "Дельта" в сравнении с исходным штаммом коронавируса. Тем не менее, компания охарактеризовала полученные результаты, как "обнадеживающие".

"Данные укрепляют нашу веру в то, что вакцина Moderna должна защищать от появившихся штаммов", – заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

Johnson & Johnson сообщает, что ее вакцина вызвала более высокий уровень активности антител против "Дельта", чем против штамма из Южной Африки. Компания не предоставила точных данных, но заявила, что вакцина обеспечит "прочную защиту" от болезни.

Создатели российского Sputnik V заявили, что вакцина "более эффективна против штамма "Дельта", правда, не подкрепили свои утверждения доказательствами.

Эксперты сходятся во мнении, что новую волну коронавируса в Украине стоит ожидать уже в начале осени. При этом, коллективный иммунитет в стране пока не достигнут, — если учитывать низкий процент вакцинированных, а также то, что у переболевших украинцев не будет иммунитета от нового штамма.

И если принять во внимание заразность штамма "Дельта", который становится преобладающим во многих странах мира, новая волна коронавируса возможно, будет рекордной.