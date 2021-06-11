Повторное заражение вакцинированных от ковида. Как часто такое происходит?

Повторное инфицирование вакцинированных от ковида. Насколько часты такие случаи?

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Результаты двух первых крупных наблюдений выглядят обнадеживающими.

В итальянской Ломбардии среди 1580 человек из ПЦР (+), переболевших ковидом в первую волну (февраль-июнь 2020), по состоянию на конец февраля 2021 задокументировано лишь 5 случаев повторного инфицирования.

Это 0,3% (см рисунок). Госпитализирован только один из пяти повторно заболевших.

[ + – ] Согласно данным итальянского исследования, госпитализирован только один из пяти повторно заболевших ковидом.

Ограниченностью этого исследования является его завершение до широкого распространению новых штаммов, прежде всего, британского В.1.2.7.

По данным американской CDC среди первых 101 млн вакцинированных зарегистрировано 10260 случаев возникновения повторного заболевания (т.н. случаи "прорыва инфекции" — breakthrough cases), что составляет 0,01%.

Важно

Не сотвори себе панацею. Почему изобретение вакцин от коронавируса – еще не конец пандемии

Из них умерли 2% (160 человек), госпитализированы 10%, из которых 1/3 — в связи с другими, неинфекционными, заболеваниями, и у них ковид был диагностирован при плановом ПЦР-тестировании.

Секвенация (выделение — Ред) генома вируса была выполнена у небольшой части пациентов с "прорывом". Поэтому данные о выявлении в 70% случаев новых штаммов вируса являются "очень предварительными".

Вполне возможно также, что не на все случаи ковида были оформлены сообщения.

Так что пока "ужас-ужас" не видим.

Эту оптимистическую картину завершает сообщение об обнаружении в костном мозге тех, кто перенес легкий ковид, в отдаленные сроки после него специфических плазматических "клеток памяти", которые, по мнению исследователей, способны храниться десяток лет и, при необходимости, производить антитела.

Однако, вероятно, расслабляться нам с вами рано.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.