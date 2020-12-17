Умереть от коронавируса. О чем говорит динамика смертности от пандемии в Украине и мире

Летальность — это доля умерших от данного заболевания к общему числу пациентов с этим диагнозом в процентах. Летальность инфицированных (infection fatality rate, сокращенно IFR) зависит от количества диагностированных легких и бессимптомных случаев, на что влияют политика тестирования и его объемы. Поэтому сравнивать страны с различным уровнем экономики трудно.

Сложности есть и в оценке динамики IFR за время эпидемии в одной и той же стране. Но учет распространенности ключевых факторов риска среди обследованных пациентов в различные периоды времени позволяет получить несколько более надежную картину.

Например, США, после "стандартизации по возрасту", демонстрируют снижение IFR за время пандемии с 0,9% в марте до 0,6% в сентябре.

Подавляющее большинство умерших от коронавируса приходится на госпитализированных тяжелобольных с зависимостью от кислорода. Доля умерших в больнице среди всех госпитализированных называется "госпитальная летальность". За этим показателем больше всего следят лидеры-хирурги.

Появляющиеся в печати данные по динамике госпитальной летальности ковидных пациентов в мире, дают повод для сдержанного оптимизма. В то же время, при их анализе следует учитывать "омоложение" пациентов, поступающих в больницы с середины лета.

Так, в одной из медицинских сетей Нью-Йорке с марта по август 2020 года средний возраст пациентов, госпитализированных с коронавирусом, уменьшился с 63 лет до 49 лет. Однако снижение госпитальной летальности с 25,6% до 7,6% невозможно объяснить только этим.

По данным исследования FAIR Health у большого контингента американских пациентов с частными медицинскими страховками госпитальная летальность уменьшилась с 11,4% до 3,7%. Интересно, что параллельно резко снизилась и частота использования инвазивной ИВЛ (искусственной вентиляции легких — Ред) — с 18,6% до 1,5%, в т.ч. благодаря сужению показаний к их использования. После учета возраста и других факторов риска, снижение летальности составило 20%.

По данным 100 больниц Великобритании "сырая" госпитальная летальность, без учета демографических данных, за этот период снизилась с 6% до 1,5%, а в отделениях интенсивной терапии — с 42% до 19,6%.

С чем же связывают возможное уменьшение госпитальной летальности ковидных пациентов, после исключения влияния возраста и других факторов?

у врачей уменьшился страх перед неизвестной до того тяжелой болезнью, они получили большой опыт и стали лучше лечить;

однако такое "улучшение" лечения произошло не вследствие появления новых "суперлекарств" и технологий, а благодаря двум вероятным факторам:

1) "Приспособление" к использованию известных методов лечения тяжелой острой дыхательной недостаточности. Иначе говоря, "сработали" не ремдесивир и тосилизумаб, а усовершенствование неинвазивной дыхательной поддержки с положением на животе, ограничение инвазивной ИВЛ и глюкокортикоидные гормоны и профилактика антикоагулянтами;

2) уменьшение нашествия пациентов и, соответственно, ПЕРЕГРУЗКИ врачей и медсестер по сравнению с весной.

Возможно, определенное влияние имел также фактор уменьшения "вирусной нагрузки" пациентов после начала широкого использования масок и дистанцирования.

В приведенных выше по ссылкам статьях сравнивали данные пациентов, которых было отслежено до июля-августа-начале сентября 2020 — то есть, до старта мощной второй волны.

Поэтому врачи и бьют тревогу, что возвращение к перегрузке медицинского персонала больниц в конце года способно привести к существенному ухудшению достигнутых летом положительных результатов.

Именно для недопущения этого и вводятся повторные локдауны в Западной Европе и американской Калифорнии. Потому что для современного цивилизованного мира, кроме геополитики, важна также "биополитика" (выражение украинского политолога Вадима Карасева).

А что у нас в Украине с госпитальной летальностью ковидных пациентов и ее динамикой? Наши властные менеджеры хотя бы вообще требовали эти данные из регионов для анализа?

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Публикуется с согласия автора.