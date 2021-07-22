Перегрев. Почему в Украине нет статистики смертей от жары и не заботятся об условиях труда

15 июля, утром, в Киеве, водитель троллейбуса, который находился за рулем, внезапно потерял сознание. Экстренная медицинская помощь была оказана вовремя, но спасти мужчину не удалось. Официальная причина смерти пока неизвестна. Также отсутствует информация о том, работал ли кондиционер в кабине.

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За два дня до этого за рулем потерял сознание водитель киевского трамвая. В кабине было +47 С, кондиционер не работал. Первую помощь оказал другой водитель, и эта история имеет счастливый конец.

В последние недели жара бьет рекорды не только в Украине, но во многих других частях мира. В юго-западных регионах Канады и в северо-западных штатах США + 42-47 С. В тамошних СМИ много сообщений о резком увеличении обращений за экстренной помощью, госпитализаций и смертей, связанных с перегревом.

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"Из-за аномальной жары в Орегоне умерло более 60 человек". "Жара в Канаде — умерших почти 500 человек", — новостей с подобными заголовками в последнее время немало. Есть и официальные данные американской CDC: "Ежегодно от жары в США умирает почти 700 человек".

А что в Украине? А в Украине такой медицинской статистики нет.

Зашла я на сайт нашей новой институции по американской кальке — Центра общественного здоровья. Ничего.

[ + – ] 15 июля, утром, в Киеве, водитель троллейбуса, который находился за рулем, внезапно потерял сознание. Экстренная медицинская помощь была оказана вовремя, но спасти мужчину не удалось.

С высокой вероятностью в заключении судебной медицинской экспертизы о причинах смерти киевского водителя будет традиционная "острая сердечная недостаточность".

Итак, коротко о тяжелых состояниях, связанные с перегревом (жарой).

ТЕПЛОВОЕ ИСТОЩЕНИЕ

Это перенапряжение механизмов защиты нашего организма от перегрева в результате жары, особенно в сочетанием с влажностью, физическими нагрузками и обезвоживанием.

Симптомы: липкий пот на холодной коже, слабость, тошнота / рвота, спазмы мышц, возможен обморок.

липкий пот на холодной коже, слабость, тошнота / рвота, спазмы мышц, возможен обморок. Чем грозит? Развитием теплового ("солнечного") удара.

Развитием теплового ("солнечного") удара. Что делать: перейти в прохладное место, выпить много воды, желательно холодной, в т.ч. минеральной с солями, обтереться мокрым полотенцем, или принять прохладный душ. При отсутствии облегчения через 15 минут, или при возникновении рвоты — обратиться к неотложной помощи.

ТЕПЛОВОЙ УДАР

Является результатом перегрева организма вследствие полного исчерпания защитных механизмов терморегуляции и обезвоживания. Грозит необратимым повреждением мозга и других органов. Госпитальная летальность более 60%.

Симптомы: сильная головная боль, рвота, возбуждение, спутанность или потеря сознания. Температура тела +40 С. Кожа сухая и горячая. Может быть низкое артериальное давление и прекращение мочеиспускания (шок, острая почечная недостаточность).

сильная головная боль, рвота, возбуждение, спутанность или потеря сознания. Температура тела +40 С. Кожа сухая и горячая. Может быть низкое артериальное давление и прекращение мочеиспускания (шок, острая почечная недостаточность). Что делать: немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь, разместить пациента в прохладном месте, снять одежду, обтирать тело мокрыми полотенцами. Не давать пить воды.

немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь, разместить пациента в прохладном месте, снять одежду, обтирать тело мокрыми полотенцами. Не давать пить воды. Факторы риска этих осложнений: возраст от 4 лет или от 65 лет. Хронические заболевания сердца, легких, почек, диабет, дефицит потребления воды, употребление алкоголя.

В завершение: общественное здоровье — это и о контроле условий труда, не так ли? Недаром же "старшие товарищи" за океаном пишут: "подготовка к жаре и предупреждение смертей — приоритет власти".

А что у нас с кондиционерами в больницах?

Уважаемые пациенты и потенциальные пациенты, пожалуйста, оставайтесь в жару дома под кондиционерами, как минимум — вентиляторами, употребляйте достаточно воды, вовремя принимайте плановые лекарства и в случаях ухудшения состояния — обращайтесь к врачам!

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Публикуется с согласия автора.