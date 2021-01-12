Из-под полы. Почему тайная вакцинация в Украине стала бы ударом по репутации вакцины Pfizer

Вакцина от коронавируса производства Pfizer недавно стала первой, получившей переквалификацию ВОЗ. Это позволяет существенно сократить сроки ее регистрации в странах-потребителях.

В связи с этим, а также учитывая хайп вокруг "подпольной вакцинации в Киеве и новостью о вероятности получения вакцины Pfizer на государственном уровне от COVAX уже скоро, меня заинтересовали требования к транспортировке и дистрибуции вакцины Pfizer.

В качестве преамбулы: по информации ВОЗ, примерно половина доз вакцин в мире тратится в результате фейл с обеспечением надлежащего холодовой цепи при транспортировке и хранении.

Обратите внимание: речь идет о старых добрых вакцинах, которые хранятся при температуре обычного холодильника — от 2 до 8 градусов С.

А что же тогда говорить о новой мРНК вакцине Pfizer, которая требует минус 70 C (от -80 до -60 С), поскольку является сверхчувствительной?

По заявлениям компании-производителя, подходящая для массовой вакцинации ней "холодовая инфраструктура" существует примерно в 30 странах мира.

Поэтому, по словам наших западных "партнеров", дистрибуция вакцины Pfizer в странах третьего мира является "несбыточной мечтой". При этом, они еще не в полной мере представляют наш "потенциал" по части небрежности и лжи.

Вот какую логистику предусмотрел Pfizer для поставки своей вакцины от ультра-холодовых камер собственных центров в США, Германии и Бельгии до потребителей.

Для транспортировки компания разработала оригинальный холодовой контейнер, который заполняется сухим льдом и оборудован трекером GPS и сенсором для дистанционного мониторинга и регистрации температуры внутри. Персонал окрестил его "коробкой для пиццы". Контейнер вмещает до 1 тыс. флаконов вакцины, по 1-5 доз в каждом, и имеет размеры обычного чемодана весом до 36 кг.

Поэтому заявление "соответствующих органов" Израиля, в переводе наших СМИ, о невозможности незаметного вывоза за границу вакцины Pfizer, якобы, по причине хранения при -70C, выглядит несколько странным.

После доставки вакцину можно хранить в промышленной ультра-морозильной камере до 6 месяцев, или в том же "фирменном" транспортном контейнере с сухим льдом при -70 C до 15 дней от даты изготовления.

При этом, надо не только пополнять контейнер сухим льдом, но и подсоединить "собственную" систему мониторинга и регистрации температуры в нем.

Такой мониторинг также пока является эксклюзивом, и соответствующая компания берет за него серьезные деньги по договорам с правительствами США, Великобритании и других стран Западной Европы. Об Украине речь не идет.

Если эта вакцина действительно завозилась в Украину контрабандой, она могла храниться именно так, без использования оборудования "Укрвакцины" в Борисполе, о чем пишут телеграмм-каналы. Но, как контролировали температуру?

Открывать холодовой контейнер для выемки вакцины можно не более чем два раза в день на 3 мин. Далее она хранится в обычном холодильнике при 5- 8 ° С не более 5 дней.

За рубежом весь персонал, участвующий в транспортировке, дистрибуции и вакцинации, проходит специальные тренинги, которые заканчиваются сдачей зачета.

Теперь, представим себе вероятность "настоящего" точного выполнения этих многочисленных условий на территории Украины.

Как по мне, более или менее массовая вакцинация украинцев препаратом Pfizer несет для самой этой компании риски репутационных потерь. Поскольку, в процессе может выясниться ее низкая эффективность.

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Публикуется с согласия автора.