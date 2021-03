Вакцинация украинцев от коронавируса. Что пошло не так?

Ключевой вопрос журналистов, которые регулярно обращаются ко мне за комментарием о медленном ходе вакцинации в Украине: что пошло не так?

К сожалению, имеем совпадение нескольких составляющих.

1.Что не так с индийской вакциной Ковершилд, ака AstraZeneka:

- меньшая эффективность бренда в оригинальных исследованиях по сравнению с другими вакцинами, в частности, Pfizer и Moderna;

- отсутствие качественного исследования с доказательствами non-inferiority, то есть, сопоставимости по эффективности и переносимости, для индийской реплики относительно бренда;

- недоверие к препарату-реплике из-за отсутствия его использования в странах не только Первого, но даже и Второго мира;

- недоверие к заявителю регистрации в Украине. Вместо компании-производителя — странная "фирма-прокладка". Здесь прекрасно все, — от названия "Божья благодать" до уставного капитала. Ну просто "нарочно не придумаешь".

2. Что не так с "первой очередью" получателей вакцины по распиаренному "Национальному плану".

Подавляющее большинство наших медиков уже переболели ковидом. По словам заведующего одного из отделений инфекционной реанимации на пресс-конференции, среди его сотрудников таких 90%. Точные цифры легко установить, но они, вероятно, столь скандальны, что их побоялись показать обществу.

Вполне возможно, чиновники от здравоохранения, из страха за свои кресла, не проинформировали центральную власть.

3. Что не так на центральном уровне:

- После первых дней стоило бы быстро изменить "план" и предоставить доступ к вакцинации всем медикам вместе, безотносительно к месту работы, а дальше — лицам из группы риска и учителям. Тем более, что флакон — на 10 доз.

- "Переброска" на молодых военных в рамках "первой очереди" с позиции науки не выдерживает критики;

- провал публичной информационной кампании;

Где профессиональная всеукраинская информационная кампания, вроде предвыборной?

Вот ссылка на организацию подобной кампании в США.

На этом фоне особенно "гениально" выглядят обвинения в "пособничестве Москве" в адрес тех, кто преподносит обществу голые факты об индийской реплике, вместе с, прости господи, "Божьей благодатью".

В завершение предлагаю посмотреть на лучшую практику пропаганды вакцинации от харизматического директора американского федерального агентства по контролю за заболеваниями (CDC).

Together, we can #StopTheSpread of #COVID19. Do your part:

• Wear a well-fitting mask

• Stay 6 ft away from people you don’t live with

• Wash hands frequently

• Avoid crowds

• Delay travel

• Get vaccinated when you can pic.twitter.com/8t5jfr5s4q