Как мир борется с пандемией. Три работающие стратегии и одна уникальная — украинская
По официальной статистике от Минздрава, наши ковидные больницы стабильно остаются полупустыми — то есть, совсем не нуждаются в разгрузке. Еще и ценой обнищания половины украинцев. Так, есть ли у власти стратегия преодоления пандемии?
Лично я сдержанно отношусь к слову "стратегия", поскольку в наших реалиях это, в основном, только пафос на бумаге.
Однако попытки ее сформулировать, если не развивают интеллект, то хотя бы увеличивают осведомленность в проблеме, приносят пользу и для чиновников, и для нас, потребителей их управленческого менеджмента.
Один из главных и глобальных выводов о новой коронавирусной инфекции: она подчиняется общим научным законам — эпидемиологии, вирусологии и патофизиологии, а оттуда — и лечение. Поэтому стоит пользоваться этими законами и прекратить "демонизацию" коронавируса.
Какие стратегии борьбы с Covid, а также, с возможными будущими пандемиями, существуют в мире?
- "Стратегия ликвидации (элиминации)".
Жесткий и продолжительный (3+ мес) локдаун с закрытием границ с целью полного прекращения распространения инфекции в общинах, то есть до исчезновения новых случаев. За это время создается мощная система тестирования и отслеживания контактов, быстро ограничиваются повторные вспышки от "завезенной" инфекции.
Таким путем пошли Китай, Тайвань, Гонконг, Северная Корея, Новая Зеландия.
Сейчас стратегия элиминации признана оптимальной и по ограничению количества смертей, и по сохранности экономики. Уменьшение количества умерших по сравнению с соответствующими месяцами предыдущих лет продемонстрировано в Новой Зеландии. Экономический рост показал Китай.
Безусловно, условия успешной реализации стратегии элиминации серьезные:
— преданность политической власти интересам своего народа (цитата из ссылке)
— развитая инфраструктура системы здравоохранения;
— доверие населения к власти;
— финансовая подушка для поддержки малообеспеченных слоев.
- "Стратегия подавления (супрессии)".
Менее жесткий и менее продолжительный локдаун с целью уменьшения новых случаев и выигрыша времени для увеличения объемов тестирования и создания логистики отслеживания контактов и изоляции.
Это позволяет отсрочить повторную волну, которая возникает после снятия локдауна, с которой борются новым локдауном, и цикл повторяется.
Такую стратегию применяет большинство западных стран. Сейчас — для выигрыша времени на проведение массовой вакцинации населения с целью создания коллективного иммунитета.
- "Стратегия смягчения (митигации)".
Очень мягкие ограничительные меры с "неамбициозной" целью — временно разгружать переполненные больницы, с надеждой на естественное образование коллективного иммунитета.
Классический пример — карантин при эпидемиях гриппа.
С такой стратегии начала Швеция, но потом перешла на "стратегию подавления".
Теоретически, именно под эту категорию подпадает "плановый" и мягкий украинский локдаун с 8 января — при отсутствии даже обещаний использовать это время для увеличения тестирования и восстановления эпидемиологических расследований. Не говоря уже о массовой вакцинации, которая остается недостижимой мечтой — вакцины в стране как не было, так и нет.
Но есть одно "но": по официальной статистике от Минздрава, наши ковидные больницы стабильно остаются полупустыми — то есть, совсем не нуждаются в разгрузке. Еще и ценой обнищания половины украинцев.
Напрашивается классическая фраза о крестике и трусах.
Публикуется с согласия автора.