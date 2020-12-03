Локдаун для Украины: вводить нельзя обойтись

В ситуации с так и не определенной датой введения локдауна в стране мы имеем не только выбор между плохим и очень плохим, но и раскол позиций в обществе. К этому добавляется нежелание каждой из сторон учитывать интересы противоположной. Это все при невозможности предусмотреть все последствия применения каждого из вариантов по комплексу причин, в т.ч. объективных.

Риск ошибочных решений в ситуации неопределенности, когда весь мир столкнулся с неизвестной болезнью, является высоким, и их не избежать. На наших глазах несколько мощных стран это делали. Так же мы видели, что тем лидерам, которые продемонстрировали обществу свою ответственность, нравственность и открытость всего обсуждения, общество простило ошибки.

Поэтому мантра власти о "сохранении управляемости" и "готовности системы" благодаря добавлению все новых и новых коек (подавляющее большинство которых – без кислорода и медиков), которые, якобы, заполнены на 50-60%, является путем в никуда. "Меняйте пластинку", господа руководители

Помочь Украине сделать меньше ошибок мог бы учет научной базы локдауна и взглядов мировых экспертов на его эффективность.

Сегодня мир уже получил негативный опыт попытки "естественного" создания коллективного иммунитета к новой инфекции путем неограниченного общения большинства населения. Процент шведов и британцев с антителами остается низким, смерти не обходят сильных и здоровых, половина из которых еще и на несколько месяцев теряет трудоспособность вследствие после-ковидного синдрома.

Очевидна и слабая реалистичность на практике долговременной защиты уязвимых. В т.ч. с учетом вероятно ограниченного во времени и качестве природного иммунитета.

Существенное количество т.н. "чрезмерных смертей" населения, в т.ч. "не-ковидных", в результате нехватки ресурсов медицинских систем, является доказанным фактом.

Итак, до появления вакцины, точнее, охвата вакцинацией значительного процента населения, надежда – только на общественные ограничительные меры.

Если не доводить до нашествия новых случаев, теоретически была бы надежда на то, что частично сработают индивидуальные барьерные меры и быстрые эпидемиологические расследования с изоляцией контактных. Но в Украине и одно, и другое, пока отсутствуют.

"Зло" локдаунов хорошо известно. Кроме падения экономики и бедности, это и проблемы детей, лишенных обучения в школе, и волна психических расстройств и насилия. Последнее — даже при правительственной материальной поддержки домохозяйств.

Но когда недавно ВОЗ выступила с призывом стараться избегать национальных локдаунов, речь шла только об их использовании, как ЕДИНСТВЕННОЙ стратегии борьбы с распространением вируса.

Непосредственная цель локдауна – затормозить распространение инфекции. Результаты системного анализа научных исследований по прогнозированию эффективности локдаунов экспертов Кокрейновских систематических обзоров, указывают на способность уменьшать количество больных 44-95%, а числа умерших — на 31-76%.

В то же время, достигается выигрыш времени для обновления ресурсов медицинской системы, в т.ч. человеческих, вместе с развертыванием или усилением другой противоэпидемической стратегии – системы тестирования, отслеживания контактов и изоляции (test, trace, isolate).

Именно ее имела в виду ВОЗ. Без включения такой системы сразу после снятия локдауна, когда новых случаев будет относительно мало, и с ними реально будет справиться при работающей экономике, новая "волна" накроет очень быстро, и экономические потери в периоде локдауна будут напрасными.

Качественная система "трех Т" должна соответствовать следующим требованиям:

– получение результатов тестирования в течение 24 часов;

– отслеживание 80% контактных лиц в течение до 2 суток;

– изоляция их на 14 суток.

"Новое — это хорошо забытое старое". Именно так работала система противоэпидемзащиты советских времен. Кроме сети лабораторий и армии врачей-эпидемиологов, в случае особо угрожающих инфекций она предусматривала принудительную госпитализацию всех больных, даже легких, и изоляцию всех контактных лиц в отдельных местах. Для надежности.

Именно так действовал Китай в начале 2020 года, и такой порядок записан в существующем законе Украины "О санэпидблагополучии". Им власть пренебрегла, но не смогла создать собственную систему эпидрасследований.

Успешные кейсы "локдаунов второй волны" мы видим сейчас в европейских странах, в частности, Бельгии. На большую эффективность раннего введения локдауна, чем позднего, указывают и Кокрановские эксперты.

Выглядит так, что украинская власть — на распутье, и занимается только политической "угадайкой" — что будет "меньшим политическим злом" для нее самой.

К сожалению, не осознается важность налаживания широкого диалога с мелким бизнесом и обществом для восстановления доверия и создания общественного договора.

Без добровольного принятия значительной частью граждан ограничений, и без налаживания эпидрасследований, по моему мнению, локдаун, который является достаточно вероятным, "не взлетит".

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Публикуется с согласия автора.