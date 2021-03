Вакцинація українців від коронавірусу. Що пішло не так?

Ключове питання журналістів, які регулярно звертаються до мене за коментарем про повільний хід вакцинації в Україні: що пішло не так?

На жаль, маємо збіг декількох складових.

1. Що не так з індійською вакциною Ковершілд, ака AstraZeneka:

- менша ефективність бренду в оригінальних дослідженнях порівняно з іншими вакцинами, зокрема, Pfizer і Moderna;

- відсутність якісного дослідження з доказами non-inferiority, тобто, порівнянності за ефективністю та переносимістю, для індійської репліки стосовно бренду;

- недовіра до препарату-репліки через відсутність його використання в країнах не тільки Першого, але навіть і Другого світу;

- недовіра до заявника реєстрації в Україні. Замість компанії-виробника — дивна "фірма-прокладка". Тут прекрасно все, — від назви "Божа благодать" до статутного капіталу. Ну просто "навмисне не придумаєш".

2. Що не так з "першою чергою" одержувачів вакцини за розпіареним "Національним планом".

Більшість наших медиків вже перехворіли ковідом. За словами завідувача одного з відділень інфекційної реанімації на прес-конференції, серед його співробітників таких 90%. Точні цифри легко встановити, але вони, ймовірно, настільки скандальні, що їх побоялися показати суспільству.

Цілком можливо, чиновники від охорони здоровʼя, зі страху за свої крісла, не проінформували центральну владу.

3. Що не так на центральному рівні:

- Після перших днів варто було б швидко змінити "план" і надати доступ до вакцинації всім медикам разом, безвідносно до місця роботи, а далі — особам з групи ризику та вчителям. Тим паче, що флакон — на 10 доз.

- "Перекидання" на молодих військових у межах "першої черги" з позиції науки не витримує критики;

- провал публічної інформаційної кампанії;

Де професійна всеукраїнська інформаційна кампанія, по типу передвиборчої?

Ось посилання на організацію подібної кампанії в США.

На цьому тлі особливо "геніально" виглядають звинувачення в "пособництві Москві" на адресу тих, хто підносить суспільству голі факти про індійську репліку, разом з, прости господи, "Божою благодаттю".

На завершення пропоную подивитися на кращу практику пропаганди вакцинації від харизматичного директора американського федерального агентства з контролю за захворюваннями (CDC).

Together, we can #StopTheSpread of #COVID19. Do your part:

• Wear a well-fitting mask

• Stay 6 ft away from people you don’t live with

• Wash hands frequently

• Avoid crowds

• Delay travel

• Get vaccinated when you can pic.twitter.com/8t5jfr5s4q