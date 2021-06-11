Повторне зараження вакцинованих від ковіду. Як часто таке відбувається?

Повторне інфікування вакцинованих від ковіду. Наскільки часті такі випадки?

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Результати двох перших великих спостережень виглядають обнадійливими.

В італійській Ломбардії серед 1580 чоловік з ПЛР (+), які перехворіли на ковід у першу хвилю (лютий-червень 2020), станом на кінець лютого 2021 задокументовано лише 5 випадків повторного інфікування.

Це 0,3% (див малюнок). Госпіталізований тільки один з п'яти повторно хворих.

[ + – ] Згідно з даними італійського дослідження, госпіталізований тільки один з п'яти повторно хворих на ковід.

Обмеженістю цього дослідження є його завершення до широкого поширення нових штамів, перш за все, британського В.1.2.7.

За даними американської CDC серед перших 101 млн вакцинованих зареєстровано 10260 випадків виникнення повторного захворювання (т.зв. випадки "прориву інфекції" — breakthrough cases), що становить 0,01%.

З них померли 2% (160 осіб), госпіталізовано 10%, з яких 1/3 — у зв'язку з іншими, неінфекційними, захворюваннями, і в них ковід був діагностований при плановому ПЛР-тестуванні.

Секвенування (виділення — Ред) геному вірусу було виконане в невеликої частини пацієнтів з "проривом". Тому дані про виявлення в 70% випадків нових штамів вірусу є "дуже попередніми".

Цілком можливо також, що не на всі випадки ковіду були оформлені повідомлення.

Тому поки "жаху-жаху" не бачимо.

Цю оптимістичну картину завершує повідомлення про виявлення в кістковому мозку тих, хто переніс легкий ковід, у віддалені терміни після нього специфічних плазматичних "клітин пам'яті", які, на думку дослідників, здатні зберігатися десяток років і, за необхідності, виробляти антитіла.

Однак, ймовірно, розслаблятися нам з вами рано.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.