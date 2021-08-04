Moderna — одобренная ВОЗ вакцина той же группы, что и Pfizer-BioNTech. Плюсов много: эффективность, надежность, возможность выезжать за рубеж… Но как выяснилось, "модерная" вакцина доступна не всем. Фокус выяснял, почему вокруг прививки Moderna возникает столько сложностей.

18 июля Украина получила 2 миллиона доз вакцины Moderna. Предполагалось, что привиться ею без проблем могут все желающие. По крайней мере, Министерство здравоохранения об открытии 5 этапа вакцинации от COVID-19, сообщало так: "С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку против коронавирусной болезни". Как выяснилось, это относится не ко всем вакцинам.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Почему именно вакцина Moderna?

И Moderna, и популярная Pfizer-BioNTech — это вакцины одного типа и одного механизма. Это мРНК-вакцина, которая несет в себе часть генетического кода вируса. Молекулы РНК кодируют шиповидный белок SARS-CoV-2, и попадая в организм человека, вакцина стимулирует наши клетки самостоятельно синтезировать такой белок и распознавать его. Так иммунная система человека учится определять вирус по уже знакомому белку и не дает болезни развиваться. Наряду с Pfizer / BioNTech препарат Moderna — одна из сертифицированных мРНК-вакцин, которые используют в массовых кампаниях вакцинации от COVID-19 (в том числе в США и странах ЕС). По данным клинических исследований, эффективность прививки Moderna — 94,1%. Эффективность против штамма "Дельта" — 72%. Moderna (кодовое название mRNA-1273 и торговое название Spikevax) — один из четырех препаратов, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам. Вакцинированный этим препаратом человек может получить цифровой COVID-сертификат, который позволяет беспрепятственно перемещаться по всем 27 странам Европейского Союза. Именно этими вакцинами массово прививают в США и странах Евросоюза. В Украину благодаря инициативе COVAX поступило 2 млн доз вакцины Moderna.

Сделать прививку именно этими вакцинами хотят многие: свобода перемещения, отсутствие выраженной побочки, эффективность против опасного индийского штамма — это очевидные преимущества. Но привиться "модерной" получается не у всех. Фокус выяснил, почему.

Согласно анонсам Минздрава и региональных департаментов здравоохранения, записаться на вакцинацию можно через сервис Helsi.me. Однако первые же дни пятого этапа вакцинации показали, что в системе явно есть сбои.

Прививка Moderna: Helsi "сбрасывает" записи

Первый поток жалоб — на то, что записи на прививку Moderna в сервисе Helsi исчезают без предупреждения.

"Вчера чисто случайно зашла в кабинет — а там мелким шрифтом: "Доктор больше не принимает, выберите другую дату и место". Не было ни смс, ни e-mail. Так бы пришла и узнала по факту, что меня и моих членов семьи никто не ждет", — рассказывает жительница Киева Анна Монахова.

Девушка обратилась за объяснениями к представителям сервиса Helsi, однако там ей сообщили, что ничего про эту ситуацию не знают, и посоветовали обратиться в регистратуру самого медицинского учреждения.

"А там вообще трэш — на меня еще и наорали, сказали что не в курсе есть ли у них вакцина, какая вакцина и вообще где ее у них колют. А под конец сообщили, что "надоели вы с вакцинацией, не звоните сюда с вопросами о ней", — рассказывает киевлянка.

[ + – ] Рассказ Анны Монаховой о проблемах с сервисом Helsi

"Я тоже бабушку через Helsi записала, запись спустя два дня слетела", — написала другая жительница Киева Анна Мазорук.

[ + – ] Анна Мазорук столкнулась с той же ситуацией: запись на прививку исчезла

C тем, что в сервисе Helsi записи на вакцинацию Moderna исчезают без предупреждения, столкнулись и две журналистки Фокуса.

"Узнала случайно, повторно зайдя в приложение. Никакого уведомления они не отправили, хотя в их базе есть и телефон, и email", — рассказала одна из коллег. Она пыталась вакцинироваться в киевском Центре первичной медико-санитарной помощи на ул. Мазепы, 2.

[ + – ] В Украину благодаря инициативе COVAX поступило 2 млн доз вакцины Moderna Фото: pexels.com

Moderna есть, но есть нюанс…

Фокус попробовал связаться с представителями амбулатории. Главврач Центра оказался в отпуске, а оператор горячей линии Наталья на вопрос, можно ли связаться с его заместителем, заявила, что "врачи очень заняты", и дала номер приемной, где трубку подняла сотрудница по имени Светлана Григорьевна (которая отказалась называть фамилию и должность).

Анна пришла в клинику за 5 минут до назначенного времени, однако в списке уже была отмечена как отсутствующая

На вопрос, почему записи удаляют из очереди без предупреждения, сотрудница Центра заявила: "Я же не организовываю программу Helsi, нужно связываться с разработчиками программы и узнавать, почему такое происходит". При этом она отметила, что Moderna в наличии есть, а очереди формируются по записи, но со своими нюансами.

"Иногда приходят люди, которые записаны на одно время по пять-шесть человек. Есть человеческий фактор, пробки в Киеве, если человек опоздал на 15 минут, мы же не можем выставить его или оставить ждать до конца записи. Просим всех организовываться на месте", – пояснила Светлана Григорьевна.

Меньше 15 не собираться

Следующая частая жалоба — на то, что сотрудники пунктов вакцинации отказываются открывать флакон с препаратом Moderna, потому что не набралось достаточно желающих, чтобы использовать все 15 доз вакцины сразу.

"Не насобиралось желающих на флакон, нас было 5, а надо 15. Распустили, сказали приезжать завтра", — пишет один из не попавших на прививку.

Так было и с киевлянкой Анной, которая по предварительной записи пришла вакцинироваться препаратом Moderna в Киевскую городскую клиническую больницу №3 на ул. Петра Запорожца, 26. На месте Анне сообщили, что других желающих получить укол "модерны" нет, и ради одного человека сотрудники амбулатории открывать флакон на 15 доз не будут.

Все, вроде бы, логично…Но женщина пришла на место за 5 минут до назначенного времени, однако в списке уже была отмечена как отсутствующая.

У представителей амбулатории тоже особого желания контактировать с журналистами не оказалось. Оператор горячей линии после просьбы соединить с главврачом продиктовала стационарный номер заместителя директора по медицинскому обслуживанию, который оказался неработающим. При попытке дозвониться в приемную директора учреждения были слышны лишь длинные гудки. В колл-центре ответили, что ничем помочь не могут: давать личные номера начальства не готовы, а звать руководство к телефону также не намерены.

Прививка Moderna в МВЦ: 5 часов в очереди и привитый охранник

История получила продолжение: упорная Анна (многодетная мама — у которой не так много свободного времени) после отказа отправилась в Центр массовой вакцинации в Международном выставочном центре (МВЦ). Ожидать укола пришлось три часа в живой очереди на улице, а потом — еще два часа внутри здания.

[ + – ] Очередь на прививку в Центре массовой вакцинации в МВЦ

Все происходящее Анна описывала в мессенджере. Так получилась "хроника одной вакцинации":

"Компьютер один. И всех надо 15 человек зарегистрировать. Потом к врачу. И потом к медсестре на прививку. Из нашей группы укол получили пока только 2 человека".

"Это реально похоже на издевательство. Экономят эту модерну или не хотят ее колоть. Регистрируют медленно. Хелси висит".

"Флакон открыт, система регистрации не работает. Никого не вакцинируют".

"Ближе к концу рабочего дня администратор сообщил, что тех, кто ждет у входа в МВЦ, отправили домой. А потом оказалось, что в нашей группе не хватает одного человека, — рассказала Анна Фокусу. — И охранники МВЦ пошли просто на улицу искать еще одного желающего! Нашли в супермаркете соседнем мужчину. Который не особо-то и хотел вакцинироваться. А когда они вернулись — оказалось, что еще один из нашей группы не дождался вакцинации и ушел. Охранникам пришлось снова идти искать желающих".

Когда все же удалось собрать группу из 15 человек, медики, которые делают уколы, сообщили, что у них зависла система Helsi.

"Флакон открыт, а они сидят и ждут. Потом записали информацию на бумажках, укололи и отправили по домам", — рассказала киевлянка.

Анне пришлось ждать в МВЦ своего укола 5 часов 45 минут.

Примечательно, что проблемы были именно с вакциной Moderna: пока люди стояли в очереди,медики несколько раз подходили и предлагали сделать укол препаратом Coronavac. Те, кто соглашался, — получали прививку и уходили.

Moderna закончилась или ее приберегают для своих?

И наконец, еще через некоторое время в соцсетях начали жаловаться на то, что возможности записаться на вакцинацию Moderna вовсе нет!

Некоторые рассказывали, что шли на прививку Moderna, однако уже на месте им сообщали, что этой вакцины больше нет, и предлагали получить укол Coronavac.

[ + – ] Вместо Moderna украинцам предлагают уколоть Coronavac

При этом пользователи видели в сервисе свободные слоты на вакцинацию Moderna, однако при попытке записаться приложение выдавало ошибку.

[ + – ] Свободные слоты есть, но появляется сообщение об ошибке

Похожие проблемы встречаются и при попытке записаться на получение вакцины Pfizer.

В приложении Helsi есть и другие ошибки. Например, одна девушка рассказала, что ее родители получили прививки, однако сервис подвязал их ФИО, дату рождения и результат вакцинации под посторонних людей.

[ + – ] Программа сработала некорректно: смешались личные данные разных людей

А некоторые пользователи не имели возможности записаться на получение второй дозы вакцины (второй укол рекомендуют делать с интервалом 28 дней).

При этом, согласно данным СНБО, по состоянию на 2 августа по Украине было сделано лишь 441 тыс. прививок вакциной Moderna из доступных 2 млн.

Так все же: коррупция или "нестыковки"? Куда подевалась Moderna

Врач-терапевт Наталия Бондаренко в комментарии Фокусу сообщила, что также слышала множество историй о проблемах с вакцинацией препаратом Moderna и сервисом Helsi.

"Впрочем, буквально сегодня рассказывали, что в одном из центров массовой вакцинации очередей нет, Moderna есть, приезжайте-вакцинируйтесь, нет проблем. Поступает разная информация", — отметила эксперт.

По словам терапевта, проблемы с сервисом Helsi начали возникать еще с момента его запуска (2016-2017 год, когда и.о. министра здравоохранения Украины была Ульяна Супрун).

Важно

В сентябре-октябре возможен "взрыв" штамма "Дельта" в Украине, — НАН

"Helsi — это одно из частных приложений. Они как субподрядчик. Самый крупный. Но проблема в том, что они изначально от Минздрава не получили технического задания. Как хотят, что хотят, какие требования. И программа писалась за какие-то маленькие деньги, буквально на коленке", — говорит Бондаренко.

Эксперт утверждает, что сервис после разработки практически не тестировался и его сразу же начали внедрять на практике — а сейчас дополнительных средств на его доработку и модернизацию не выделяется. Наталия Бондаренко отметила, что Минздрав и региональные департаменты здравоохранения продолжают активно рекламировать и внедрять Helsi, поскольку государство взяло курс на "всеобщую цифровизацию", а адекватных аналогов приложения пока нет.

"И за его использование больницам приходится платить. Видимо, на это и был расчет: принудительно навязать еще один сервис, чтобы за него платили", — отмечает эксперт.

[ + – ] Врач советует записываться на вакцинацию через горячую линию Минздрава 0 800 602 019 Фото: pexels.com

Впрочем, как подчеркнула Бондаренко, запись через приложение — не единственный способ получения прививки Moderna. Врач советует записываться на вакцинацию через горячую линию Минздрава (0 800 602 019), отмечая, что обратившихся по номеру телефона регистрируют через другую систему. Или можно даже без записи приходить в центры вакцинации в будни. По словам Наталии Бондаренко, обычно посреди рабочей недели там немного людей и укол можно получить практически без очереди.

Не исключает Наталия Бондаренко и коррупционной составляющей в вопросе дефицита вакцины Moderna.

"Сейчас люди хотят вакцинироваться препаратом, с которым их, к примеру, выпустят за границу. Соответственно, вакцину Moderna где-то могут и придерживать "для своих". И вот эти все истории, когда не набралось 15 человек, "вы пришли, но нет, приходите завтра"… Есть в них, возможно, какая-то коррупционная составляющая. Не везде, но в некоторых местах…" — рассуждает Наталия Бондаренко.

Нужно придумать, как сделать, чтобы пенсионеры пришли, вакцинировались и не умерли осенью

Иммунолог Борис Донской в разговоре с Фокусом отмечает, что действительно не следует вскрывать флакон на 15 доз, если желающих вакцинироваться значительно меньше. "Нерационально. Потому что завтра вы его выбросите и никому больше не сможете ввести", — поясняет врач.

При этом иммунолог соглашается с тем, что на текущий момент организация вакцинации не идеальна. Впрочем, отмечает Донской, в Украине на прививку все же можно записаться без значительной бюрократии и больших очередей — и получить свой укол препарата.

"Сейчас кто угодно может это сделать. Знаете, два месяца назад можно было только мечтать о том, что можно записаться и в этот же день получить укол. Да, бывают иногда нестыковки. Случаи, когда человек приходит и не получает своей прививки. Но это не проблема. Вы преувеличиваете. Таких случаев значительно меньше, чем тех, кто приходит и спокойно получают свои дозы вакцин", — полагает Борис Донской.

Врач отмечает, что на сегодняшний день вакцин в Украине (имеется в виду суммарное количество доз разных видов вакцин. — Ред.) значительно больше, чем желающих привиться от коронавируса. И подчеркивает, что в преддверии очередной волны пандемии нужно работать над увеличением именно последнего показателя.

"Наиболее приоритетная группа — это пенсионеры. А пенсионеры и онлайн-запись на вакцинацию — это несовместимые вещи. Они не пользуются такими приложениями. Вот что является проблемой. Нужно придумать, как сделать, чтобы пенсионеры пришли, вакцинировались и не умерли осенью", — резюмирует Донской.

[ + – ] Два месяца назад можно было только мечтать о том, что можно записаться и в этот же день получить укол Фото: pexels.com

Что говорят сотрудники Helsi и Минздрава?

Фокус позвонил в техподдержку Helsi, номер телефона которой указан на сайте приложения. Ответа операторов пришлось ждать не один десяток минут… безуспешно.

Связаться с разработчиками приложения удалось с помощью Facebook. Представители сервиса были крайне удивлены наличием проблем — несмотря на то, что об этом писали множество комментаторов прямо под публикациями на официальной странице Helsi.

"Странно. Пожалуйста, напишите детали на почту [email protected], служба поддержки разберет", – указано в их ответе.

Запрос был отправлен, и даже зарегистрирован под номером SD-226209. По прошествии нескольких дней никаких других сообщений от Helsi не поступило.

В пресс-службе Минздрава Фокусу сообщили, что Helsi не является государственным сервисом, и повлиять на его работу ведомство не может.

"Медицинские учреждения по собственной инициативе могут использовать медицинские информационные системы, с которыми они работают, для записи на прививку. Если у вас возникают технические проблемы с записью, советуем обратиться в регистратуру медучреждения", — говорят представители ведомства.

Но где же 2 миллиона доз?

Ответ на этот вопрос Фокус получил в Министерстве здравоохранения. Там объяснили, что полученную вакцину распределили по регионам. В Киеве, например, оставили 200 тысяч доз, и это количество нужно разделить на два: потому что вакцинация проводится в два приема: "97 500 – первая доза вакцины, и она уже закончились в Киеве, – поясняет региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк".

Спрос на "модерну" в столице действительно есть, поэтому за выходные медики связались с регионами и "выпросили" 41 тысячу доз, не использованных в других областях.

"Сейчас продолжается вакцинация этим препаратом, но он скоро закончится. Важно понимать, что вторая доза Moderna, которая поступит в середине августа, будет предназначаться только для тех, кто получил первую", — уточняет Василий Животенюк.

В Минздраве уточняют, что каждый украинец имеет право выбрать, какой вакциной ему прививаться, однако в министерстве тоже призывают прививаться любой доступной вакциной.

"Все четыре вакцины, которые сейчас имеются в Украине, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни", — подчеркивают в пресс-службе Минздрава.

Не все вопросы сняты

Несколькими днями раньше журналист Фокуса позвонил на горячую линию Министерства здравоохранения по вопросам коронавируса и оставил там жалобу на работу одной из амбулаторий. В колл-центре подчеркнули, что "если невозможно провести вакцинацию, человеку обязаны сообщить, где и когда он может получить эту услугу". И пообещали, что перезвонят и расскажут о результатах проверки по запросу. Однако на момент публикации материала этого так и не случилось…

Добавим, что редакция Фокуса записалась на вакцинацию коллективов препаратом Pfizer еще 1 июня. Однако и до сегодняшнего дня — 4 августа — на получение прививок сотрудников не пригласили. Отследить, как продвигается очередь, невозможно. Узнать свой номер в этой очереди — тоже.