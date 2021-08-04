Вакцина не для всіх. Чому українці не можуть зробити щеплення Moderna, а Helsi скасовує записи

Moderna — схвалена ВООЗ вакцина тієї ж групи, що й Pfizer-BioNTech. Плюсів багато: ефективність, надійність, можливість виїжджати за кордон... Але як з'ясувалося, "модерна" вакцина доступна не всім. Фокус з'ясовував, чому довкола щеплення Moderna виникає стільки складнощів.

18 липня Україна одержала 2 мільйони доз вакцини Moderna. Передбачалося, що зробити щеплення нею без проблем можуть всі охочі. Принаймні, Міністерство охорони здоров'я про відкриття 5 етапу вакцинації від COVID-19, повідомляло так: "З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення проти коронавірусної хвороби". Як з'ясувалося, це стосується не всіх вакцин.

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Чому саме вакцина Moderna?

І Moderna, і популярна Pfizer-BioNTech — це вакцини одного типу й одного механізму. Це мРНК-вакцина, яка несе в собі частину генетичного коду вірусу. Молекули РНК кодують шиповидний білок SARS-CoV-2, і потрапляючи в організм людини, вакцина стимулює наші клітини самостійно синтезувати такий білок і розпізнавати його. Так імунна система людини вчиться визначати вірус за вже знайомим білком і не дає хворобі розвиватися. Разом із Pfizer/BioNTech препарат Moderna — одна із сертифікованих мРНК-вакцин, які використовують в масових кампаніях вакцинації від COVID-19 (зокрема в США і країнах ЄС). За даними клінічних досліджень, ефективність щеплення Moderna — 94,1%. Ефективність проти штаму "Дельта" — 72%. Moderna (кодова назва mRNA-1273 і торгова назва Spikevax) — один із чотирьох препаратів, затверджених Європейським агентством із лікарських засобів. Вакцинована цим препаратом людина може отримати цифровий COVID-сертифікат, який дозволяє безперешкодно переміщатися в усіх 27 країнах Європейського Союзу. Саме цими вакцинами масово прищеплюють в США і країнах Євросоюзу. В Україну завдяки ініціативі COVAX надійшли 2 млн доз вакцини Moderna.

Зробити щеплення саме цими вакцинами хочуть багато: свобода переміщення, відсутність вираженої "побічки", ефективність проти небезпечного індійського штаму — це очевидні переваги. Але зробити щеплення "модерною" виходить не у всіх. Фокус з'ясував, чому.

Згідно з анонсів МОЗ та регіональних департаментів охорони здоров'я, записатися на вакцинацію можна через сервіс Helsi.me. Однак перші ж дні п'ятого етапу вакцинації показали, що в системі очеивдно є збої.

Щеплення Moderna: Helsi "скидає" записи

Перший потік скарг — на те, що записи на щеплення Moderna в сервісі Helsi зникають без попередження.

"Вчора чисто випадково зайшла в кабінет — а там дрібним шрифтом: "Лікар більше не приймає, виберіть іншу дату та місце". Не було ні смс, ні e-mail. Так би прийшла і дізналася по факту, що мене і моїх членів сім'ї ніхто не чекає", — розповідає мешканка Києва Анна Монахова.

Дівчина звернулася за поясненнями до представників сервісу Helsi, однак там їй повідомили, що нічого про цю ситуацію не знають, і порадили звернутися в реєстратуру медичного закладу.

"А там взагалі треш — на мене ще й накричали, сказали що не в курсі чи є у них вакцина, яка вакцина і взагалі де її у них колють. А під кінець повідомили, що "набридли ви з вакцинацією, не дзвоніть сюди з питаннями про неї", — розповідає киянка.

[ + – ] Розповідь Анни Монахової про проблеми із сервісом Helsi

"Я теж бабусю через Helsi записала, запис через два дні злетів", — написала інша мешканка Києва Анна Мазорук.

[ + – ] Анна Мазорук зіткнулася з тією ж ситуацією: запис на щеплення зник

Із тим, що в сервісі Helsi записи на вакцинацію Moderna зникають без попередження, зіткнулися і дві журналістки Фокуса.

"Дізналася випадково, повторно зайшовши в додаток. Ніякого повідомлення вони не відправили, хоча в їхній базі є і телефон, й email", — розповіла одна з колег. Вона намагалася вакцинуватися в київському Центрі первинної медико-санітарної допомоги на вул. Мазепи, 2.

[ + – ] В Україну завдяки ініціативі COVAX надійшли 2 млн доз вакцини Moderna Фото: pexels.com

Moderna є, але є нюанс...

Фокус спробував зв'язатися з представниками амбулаторії. Головлікар Центру виявився у відпустці, а операторка гарячої лінії Наталя на питання, чи можна зв'язатися з його заступником, заявила, що "лікарі дуже зайняті", і дала номер приймальні, де трубку взяла співробітниця на ім'я Світлана Григорівна (яка відмовилася називати прізвище і посаду).

Анна прийшла в клініку за 5 хвилин до призначеного часу, проте в списку вже була позначена як відсутня

На питання, чому записи видаляють з черги без попередження, співробітниця Центру заявила: "Я ж не організовую програму Helsi, потрібно зв'язуватися з розробниками програми і дізнаватися, чому таке відбувається". При цьому вона зазначила, що Moderna в наявності є, а черги формуються за записом, але зі своїми нюансами.

"Іноді приходять люди, які записані на один час по п'ять-шість осіб. Є людський фактор, затори в Києві, якщо людина запізнилася на 15 хвилин, ми ж не можемо виставити її або залишити чекати до кінця запису. Просимо всіх організовуватися на місці", — пояснила Світлана Григорівна.

Менше 15 не збиратися

Наступна часта скарга — на те, що співробітники пунктів вакцинації відмовляються відкривати флакон із препаратом Moderna, бо не набралося достатньо охочих, щоб використовувати всі 15 доз вакцини відразу.

"Не назбиралося охочих на флакон, нас було 5, а треба 15. Розпустили, сказали приїжджати завтра", — пише один із тих, хто не потрапили на щеплення.

Так було і з киянкою Анною, яка за попереднім записом прийшла вакцинуватися препаратом Moderna в Київську міську клінічну лікарню №3 на вул. Петра Запорожця, 26. На місці Анні повідомили, що інших охочих отримати укол "модерни" немає, і заради однієї людини співробітники амбулаторії відкривати флакон на 15 доз не будуть.

Все, начебто, логічно... Але жінка прийшла на місце за 5 хвилин до призначеного часу, проте в списку вже була позначена як відсутня.

У представників амбулаторії теж особливого бажання контактувати із журналістами не було. Операторка гарячої лінії після прохання з'єднати з головлікарем продиктувала стаціонарний номер заступника директора з медичного обслуговування, який зараз у відпустці. При спробі додзвонитися до приймальні директора установи були чутні лише довгі гудки. У кол-центрі відповіли, що нічим допомогти не можуть: давати особисті номери начальства не готові, а кликати керівництво до телефону також не мають наміру.

Щеплення Moderna в МВЦ: 5 годин у черзі та щеплений охоронець

Історія отримала продовження: наполеглива Анна (багатодітна мама — у якої не так багато вільного часу) після відмови вирушила в Центр масової вакцинації в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Чекати укол довелося дві години у живій черзі навулиці, а потім — ще дві години всередині будівлі.

[ + – ] Черга на щеплення в Центрі масової вакцинації в МВЦ

Усе, що відбувається, Анна описувала в месенджері. Так вийшла "хроніка однієї вакцинації":

"Комп'ютер один. І всіх треба 15 осіб зареєструвати. Потім до лікаря. І потім до медсестри на щеплення. З нашої групи укол отримали поки тільки 2 людини".

"Це реально схоже на знущання. Економлять цю модерну або не хочуть її колоти. Реєструють повільно. Хелсі висить".

"Флакон відкритий, система реєстрації не працює. Нікого не вакцинують".

"Ближче до кінця робочого дня адміністратор повідомив, що тих, хто чекає біля входу в МВЦ, відправили додому. А потім з'ясувалося, що в нашій групі не вистачає однієї людини, — розповіла Анна Фокусу. — Й охоронці МВЦ пішли просто навулицю шукати ще одного охочого! Знайшли в супермаркеті сусідньому чоловіка. Який не особливо й хотів вакцинуватися. А коли вони повернулися — з'ясувалося, що ще один із нашої групи не дочекався вакцинації і пішов. Охоронцям довелося знову йти шукати охочих".

Коли все ж вдалося зібрати групу з 15 осіб, медики, які роблять уколи, повідомили, що в них зависла система Helsi.

"Флакон відкритий, а вони сидять і чекають. Потім записали інформацію на папірцях, вкололи і відправили по домівках", — розповіла киянка.

Анні довелося чекати в МВЦ свій укол 5 годин 45 хвилин.

Варто зазначити, що проблеми були саме з вакциною Moderna: поки люди стояли в черзі, медики кілька разів підходили і пропонували зробити укол препаратом Coronavac. Ті, хто погоджувався, — отримували щеплення і йшли.

Moderna закінчилася або її приберігають для своїх?

І нарешті, ще через деякий час у соцмережах почали скаржитися на те, що можливості записатися на вакцинацію Moderna зовсім немає!

Дехто розповідав, що йшли на щеплення Moderna, проте вже на місці їм повідомляли, що цієї вакцини більше немає, і пропонували отримати укол Coronavac.

[ + – ] Замість Moderna українцям пропонують вколоти Coronavac

При цьому користувачі бачили в сервісі вільні слоти на вакцинацію Moderna, однак при спробі записатися додаток видавав помилку.

[ + – ] Вільні слоти є, але з'являється повідомлення про помилку

Схожі проблеми зустрічаються і при спробі записатися на отримання вакцини Pfizer.

У додатку Helsi є й інші помилки. Наприклад, одна дівчина розповіла, що її батьки отримали щеплення, проте сервіс прив'язав їх ПІБ, дату народження і результат вакцинації під сторонніх людей.

[ + – ] Програма спрацювала некоректно: змішалися особисті дані різних людей

А деякі користувачі не мали можливості записатися на отримання другої дози вакцини (другий укол рекомендують робити з інтервалом 28 днів).

При цьому, згідно з даними РНБО, станом на 2 серпня в Україні були зроблені лише 441 тис. щеплень вакциною Moderna з доступних 2 млн.

Так все ж: корупція чи "неув'язки"? Куди поділася Moderna

Лікарка-терапевтка Наталія Бондаренко в коментарі Фокусу повідомила, що також чула безліч історій про проблеми з вакцинацією препаратом Moderna і сервісом Helsi.

"Утім, буквально сьогодні розповідали, що в одному з центрів масової вакцинації черг немає, Moderna є, приїжджайте-вакцинуйтеся, немає проблем. Надходить різна інформація", — зазначила експертка.

За словами терапевтки, проблеми із сервісом Helsi почали виникати ще з моменту його запуску (2016-2017 рік, коли в. о. міністра охорони здоров'я України була Уляна Супрун).

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У вересні-жовтні можливий "вибух" штаму "Дельта" в Україні, — НАН

"Helsi — це один із приватних додатків. Вони як субпідрядник. Найбільший. Але проблема в тому, що вони спочатку від МОЗ не отримали технічного завдання. Як хочуть, що хочуть, які вимоги. І програма писалася за якісь маленькі гроші, буквально на коліні", — говорить Бондаренко.

Експертка стверджує, що сервіс після розробки практично не тестувався і його відразу ж почали впроваджувати на практиці — а зараз додаткових коштів на його доопрацювання і модернізацію не виділяється. Наталія Бондаренко зазначила, що МОЗ та регіональні департаменти охорони здоров'я продовжують активно рекламувати та впроваджувати Helsi, оскільки держава взяла курс на "загальну цифровізацію", а адекватних аналогів додатку поки немає.

"І за його використання лікарням доводиться платити. Мабуть, на це і був розрахунок: примусово нав'язати ще один сервіс, щоб за нього платили", — зазначає експертка.

[ + – ] Лікарка радить записуватися на вакцинацію через гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я 0 800 602 019 Фото: pexels.com

Утім, як наголосила Бондаренко, запис через додаток — не єдиний спосіб отримання щеплення Moderna. Лікарка радить записуватися на вакцинацію через гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я (0 800 602 019), зазначаючи, що людей, які звернулися за номером телефону, реєструють через іншу систему. Або можна навіть без запису приходити до центрів вакцинації в будні. За словами Наталії Бондаренко, зазвичай посеред робочого тижня там небагато людей і укол можна отримати практично без черги.

Не заперечує Наталія Бондаренко й корупційного складника в питанні дефіциту вакцини Moderna.

"Зараз люди хочуть вакцинуватися препаратом, з яким їх, наприклад, випустять за кордон. Відповідно, вакцину Moderna десь можуть і притримувати "для своїх". Й ось ці всі історії, коли зібралися 15 осіб, "ви прийшли, але немає, приходьте завтра"... Є в них, можливо, якийсь корупційний складник. Не скрізь, але в деяких місцях..." — міркує Наталія Бондаренко.

Потрібно вигадати, як зробити, щоб пенсіонери прийшли, вакцинували і не померли восени

Імунолог Борис Донський в розмові з Фокусом зазначає, що дійсно не варто розкривати флакон на 15 доз, якщо охочих вакцинуватися значно менше. "Нераціонально. Тому що завтра ви його викинете і нікому більше не зможете ввести", — пояснює лікар.

При цьому імунолог погоджується з тим, що на поточний момент організація вакцинації не ідеальна. Утім, зазначає Донський, в Україні на щеплення все ж можна записатися без значної бюрократії і великих черг — й отримати свій укол препарату.

"Зараз будь-хто може це зробити. Знаєте, два місяці тому можна було тільки мріяти про те, що можна записатися і в цей же день отримати укол. Так, бувають іноді неув'язки. Випадки, коли людина приходить і не отримує своє щеплення. Але це не проблема. Ви перебільшуєте. Таких випадків значно менше, ніж тих, хто приходить і спокійно отримують свої дози вакцин", — вважає Борис Донський.

Лікар зазначає, що на сьогоднішній день вакцин в Україні (мається на увазі сумарна кількість доз різних видів вакцин. — Ред.) значно більше, ніж охочих зробити щеплення від коронавірусу. І підкреслює, що напередодні чергової хвилі пандемії потрібно працювати над збільшенням саме останнього показника.

"Найбільш пріоритетна група — це пенсіонери. А пенсіонери й онлайн-запис на вакцинацію — це несумісні речі. Вони не користуються такими додатками. Ось що є проблемою. Потрібно вигадати, як зробити, щоб пенсіонери прийшли, вакцинували і не померли восени", — резюмує Донський.

[ + – ] Два місяці тому можна було тільки мріяти про те, що можна записатися і в цей же день отримати укол Фото: pexels.com

Що кажуть співробітники Helsi та МОЗ?

Фокус подзвонив у техпідтримку Helsi, номер телефону якої зазначений на сайті програми. Відповіді операторів довелося чекати не один десяток хвилин... безуспішно.

Зв'язатися з розробниками програми вдалося за допомогою Facebook. Представники сервісу були вкрай здивовані наявністю проблем — незважаючи на те, що про це писали безліч коментаторів прямо під публікаціями на офіційній сторінці Helsi.

"Дивно. Будь ласка, напишіть деталі на пошту [email protected], служба підтримки розбере", — зазначено в їхній відповіді.

Запит був надісланий, і навіть зареєстрований під номером SD-226209. Через декілька днів ніяких інших повідомлень від Helsi не надходило.

У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я Фокусу повідомили, що Helsi не є державним сервісом, і вплинути на його роботу відомство не може.

"Медичні установи за власною ініціативою можуть використовувати медичні інформаційні системи, з якими вони працюють, для запису на щеплення. Якщо у вас виникають технічні проблеми із записом, радимо звернутися в реєстратуру медустанови", — говорять представники відомства.

Але де ж 2 мільйони доз?

Відповідь на це питання Фокус отримав у Міністерстві охорони здоров'я. Там пояснили, що отриману вакцину розподілили по регіонах. У Києві, наприклад, залишили 200 тисяч доз, і цю кількість потрібно розділити на два: тому що вакцинація проводиться в два прийоми: "97 500 — перша доза вакцини, і вона вже закінчилися в Києві, — пояснює регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк".

Попит на "модерну" в столиці дійсно є, тому за вихідні медики зв'язалися з регіонами і "випросили" 41 тисячу доз, не використаних в інших областях.

"Зараз триває вакцинація цим препаратом, але він скоро закінчиться. Важливо розуміти, що друга доза Moderna, яка надійде в середині серпня, буде призначатися тільки для тих, хто отримав першу", — уточнює Василь Животенюк.

У МОЗ уточнюють, що кожен українець має право вибрати, якою вакциною йому робити щеплення, проте в міністерстві теж закликають робити щеплення будь-якою доступною вакциною.

"Усі чотири вакцини, які зараз є в Україні, ефективно запобігають важкому перебігу хвороби і рятують життя", — підкреслюють в пресслужбі МОЗ.

Не всі питання зняті

Декількома днями раніше журналіст Фокуса подзвонив на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я з питань коронавірусу та залишив там скаргу на роботу однієї з амбулаторій. У кол-центрі підкреслили, що "якщо неможливо провести вакцинацію, людині зобов'язані повідомити, де і коли вона може отримати цю послугу". І пообіцяли, що зателефонують і розкажуть про результати перевірки за запитом. Однак на момент публікації матеріалу цього так і не сталося...

Додамо, що редакція Фокуса записалася на вакцинацію колективів препаратом Pfizer ще 1 червня. Однак і до сьогоднішнього дня — 4 серпня — на отримання щеплень співробітників не запросили. Відстежити, як просувається черга, неможливо. Дізнатися свій номер у цій черзі — теж.