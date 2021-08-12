Под Винницей из-за коронавируса "Дельта" скончались три человека, - глава ОГА

Как рассказал глава ведомства Сергей Бозров, индийский штамм болезни мог быть завезен из России.

В Винницкой области диагностированы 25 случаев заражения дельта-штаммом коронавирусной инфекцией, три заразившихся уже умерли. Об этом сообщил в Facebook глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

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Чиновник пишет, что вероятнее всего мутировавший штамм попал в регион из России.

"Из 25 инфицированных трое умерли: мужчина и женщина из Гайсинского района (обоим – по 83 года) и 73-летний мужчина из Винницкого района", – проинформировал Борзов.

Губернатор опровергает данные местных СМИ, сообщивших о смерти 13-летнего подростка, заразившегося индийским штаммом.

"Действительно, среди инфицированных винничан с штаммом "дельта" есть 13-летний больной, но он живой", – сообщает чиновник.

По его словам, скорее всего, "дельта" в Винницкую область "прибыла" из России вместе с приехавшим оттуда мужчиной, который с тяжелыми симптомами коронавируса был госпитализирован три недели назад.

Ранее стало известно, что в Ровенской области "дельта" подтвердилась у 80% больных коронавирусом. При этом, из всех проверенных образцов штамм "дельта" был обнаружен в 11 случаях. С учетом того, что по состоянию на 11 августа в регионе за сутки заболели 28 человек, то 11 случаев этого штамма не могут быть 80%.

Также сообщалось, что в Черниговской области коронавирус "дельта" подхватили 10 человек.

А на территории Львовской области 8 августа было лабораторно подтверждено семь случаев заражения коронавирусом "Дельта".