Дитина-алергік залишалася голодною: омбудсмен розповів про порушення у скандальній спецшколі

В одному з навчальних класів моніторингова група знайшла алкоголь, але керівництво запевнило, що дітей там не буває. Прокурори вже порушили цілу низку справ, зокрема про сексуальне насильство.

Тернопільська обласна прокуратура порушила справи за кількома статтями проти працівників Новосілківської спеціальної школи. Юристка Інна Мірошниченко поділилася деталями з візиту моніторингової комісії, які викликали обурення в українців. 15 листопада кричущі порушення прав дітей з особливими освітніми потребами прокоментував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Нещодавно моніторингова група Офісу омбудсмана спільно з представниками Національної соціальної сервісної служби та громадянського суспільства, Української мережі за права дитини та Фонду "Голоси дітей", провела позаплановий візит до одного із закладів для дітей на Тернопільщині. Передумовою моніторингу стало звернення на нашу "гарячу лінію" щодо насилля над дітьми у закладі", — розповів він.

Фото з Новосілківської спеціальної школи, зроблені під час перевірки Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Порушення, які виявила моніторингова група:

діти дали свідчення про сексуальне насильство, ці факти перевіряються;

системи обліку присутності учнів немає, тож адміністрація й вчителі не знають, скільки дітей мають бути присутні на уроках і де відсутні перебувають;

дітей залякують, обіцяючи відправляти за погану поведінку у психіатричний заклад;

працівники психологічно тиснуть на дітей, ображають їх та штовхають;

дітям без призначення лікаря та контролю видають ліки, зокрема психотропи та заспокійливі;

школа не має договорів з місцевими закладами охорони здоров’я, щоб медики контролювали здоров’я учнів і могли коригувати лікування;

в особових справах дітей відсутні важливі документи, актуальні висновки про стан здоров’я й розвиток;

у закладі немає корекційних педагогів, логопеда, дефектолога, масажиста та інших спеціалістів, які важливі для розвитку дітей;

термін придатності продуктів з харчового блоку невідомий;

діти живуть у кімнатах, які потребують ремонту й заміни зламаних меблів;

учням не видають необхідні засоби особистої гігієни, вони не мають особистих речей, одягу та іграшок.

"Під час візиту монітори виявили гуманітарну допомогу, яка є в закладі понад рік, проте засоби особистої гігієни до дітей протягом року так і не дійшли! Та ж ситуація з іменними новорічними подарунками", — наголосив Лубінець.

Омбудсмен розповів, що одна дитина з перевіреної спеціальної школи має алергію на окремі продукти. Однак цю особливість не враховують і альтернативу не пропонують, тож ввечері вона часто просто залишається голодною.

В навчальному класі, де мали б проводити заняття з кулінарії, комісія виявила алкоголь у відкритому доступі. Керівництво школи запевнило, що діти в цю кімнату не заходять, бо вона використовується як їдальня для персоналу. Учні ж розповіли, що схожі "святкування" працівники організовували неодноразово.

Фото з Новосілківської спеціальної школи, зроблені під час перевірки Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Моніторингова група викликала у заклад правоохоронців. Прокурори порушили справи про сексуальне насильство, незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад, неналежне виконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, зловживання службовим становищем.

"Зі свого боку вимагаю забезпечення безпечних умов для дітей, виконання наданих рекомендацій та негайного усунення виявлених порушень", — додав Лубінець.

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