Мокрий сніг, а потім потепління: якою буде погода в Україні найближчими вихідними

Хоча подекуди, особливо в горах, вже випав сніг, але скоро він розтане і в Україні трохи підвищиться температура.

У п'ятницю, 15 листопада, у більшості областей України йтиие мокрий сніг. Однак на вихідних стане трохи тепліше. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Наталія Птуха, речниця Укргідрометцентру зауважила, що 14 листопада мокрий сніг вже випав у кількох регіонах. Трохи більше, ніж очікувалося, його було у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Сьогодні ж мокрий сніг очікується і в інших регіонах країни, окрім південних областей — там прогнозують невеликий дощ.

Оскільки мокрий сніг — це змішана фаза опадів, на українських дорогах може з'явитися ожеледиця. Особливо обережними треба бути, коли температура повітря опуститься до 0°C градусів та нижче.

"Температура від 3°C до -2°C прогнозується на наступні кілька ночей. Однак на Закарпатті та у самих горах нічна температура повітря прогнозується дещо нижчою — від 0°C до -6°C", — розповіла Птуха.

Удень 15 листопада температура в Україні очікується від 0°C до 5°C, завдяки проходженню атмосферних фронтів. Трохи тепліше буде в південних регіонах України – до 9°C.

Водночас на вихідних та у понеділок очікується підвищення температурних показників – від 4°C до 11°C вдень.

"Це нам говорить про те, що сніговий покрив, який утворився у деяких регіонах України поки що не має шансів закріпитися. А от з середи, 20 листопада, буде відбуватися суттєва перебудова у синоптичній картині над усією Європою. І це дасть доступ циклонам все частіше з'являтися над територією України", – пояснила речниця Укргідрометцентру.

Уже в другій половині листопада очікуються опади. Це може бути й сніг.

Якою буде погода в Україні на 15 листопада

За даними Укргідрометцентру, в п'ятницю, 15 листопада, в Україні буде хмарно. Очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах країни, крім півдня, подекуди прогнозується ожеледиця.

Температура вночі буде від 3° тепла до 2° морозу, а вдень 0-5° тепла, у південній частині 4-9°.

Про те що, на вихідних буде потепління, розповіла і синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, 15-го листопада, в Україні температура буде не вище +1…+4 градусів, а вже в суботу очікується +4…+7, а в неділю +6…+12 градусів. І без опадів.

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