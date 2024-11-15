Мокрый снег, а потом потепление: какой будет погода в Украине в ближайшие выходные

Хотя кое-где, особенно в горах, уже выпал снег, но скоро он расстанется и в Украине немного повысится температура.

В пятницу, 15 ноября, в большинстве областей Украины будет идти мокрый снег. Однако на выходных станет немного теплее. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Наталья Птуха, пресс-секретарь Укргидрометцентра отметила, что 14 ноября мокрый снег уже выпал в нескольких регионах. Немного больше, чем ожидалось, его было в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Сегодня же мокрый снег ожидается и в других регионах страны, кроме южных областей — там прогнозируют небольшой дождь.

Поскольку мокрый снег — это смешанная фаза осадков, на украинских дорогах может появиться гололедица. Особенно осторожными надо быть, когда температура воздуха опустится до 0°C градусов и ниже.

"Температура от 3°C до -2°C прогнозируется на следующие несколько ночей. Однако на Закарпатье и в самих горах ночная температура воздуха прогнозируется несколько ниже — от 0°C до -6°C", — рассказала Птуха.

Днем 15 ноября температура в Украине будет от 0°C до 5°C, за счет прохождения атмосферных фронтов. Немного теплее будет в южных регионах Украины — до 9°C.

В то же время на выходных и в понедельник ожидается повышение температурных показателей — от 4°C до 11°C днем.

"Это нам говорит о том, что снежный покров, который образовался в некоторых регионах Украины пока не имеет шансов закрепиться. А вот со среды, 20 ноября, будет происходить существенная перестройка в синоптической картине над всей Европой. И это даст доступ циклонам все чаще появляться над территорией Украины", — пояснила пресс-секретарь Укргидрометцентра.

Уже во второй половине ноября ожидаются осадки. Это может быть и снег.

Какой будет погода в Украине на 15 ноября

По данным Укргидрометцентра, в пятницу, 15 ноября, в Украине будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах страны, кроме юга, местами прогнозируется гололедица.

Температура ночью будет от 3° тепла до 2° мороза, а днем 0-5° тепла, в южной части 4-9°.

О том что, на выходных будет потепление, рассказала и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, 15-го ноября, в Украине температура будет не выше +1...+4 градусов, а уже в субботу ожидается +4...+7, а в воскресенье +6...+12 градусов. И без осадков.

Напомним, Фокус писал о том, какой будет погода зимой в Украине. Зима 2024-2025 годов будет для украинцев относительно теплой, а 60% дней могут отличиться более комфортной температурой.