Ребенок-аллергик оставался голодным: омбудсмен рассказал о нарушениях в скандальной спецшколе
В одном из учебных классов мониторинговая группа нашла алкоголь, но руководство заверило, что детей там не бывает. Прокуроры уже возбудили целый ряд дел, в том числе о сексуальном насилии.
Тернопольская областная прокуратура возбудила дела по нескольким статьям против работников Новоселковской специальной школы. Юрист Инна Мирошниченко поделилась деталями из визита мониторинговой комиссии, которые вызвали возмущение у украинцев. 15 ноября вопиющие нарушения прав детей с особыми образовательными потребностями прокомментировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Недавно мониторинговая группа Офиса омбудсмана совместно с представителями Национальной социальной сервисной службы и гражданского общества, Украинской сети за права ребенка и Фонда "Голоса детей", провела внеплановый визит в одно из учреждений для детей на Тернопольщине. Предпосылкой мониторинга стало обращение на нашу "горячую линию" относительно насилия над детьми в заведении", — рассказал он.
Нарушения, которые выявила мониторинговая группа:
- дети дали показания о сексуальном насилии, эти факты проверяются;
- системы учета присутствия учеников нет, поэтому администрация и учителя не знают, сколько детей должны присутствовать на уроках и где отсутствуют находятся;
- детей запугивают, обещая отправлять за плохое поведение в психиатрическое учреждение;
- работники психологически давят на детей, оскорбляют их и толкают;
- детям без назначения врача и контроля выдают лекарства, в том числе психотропы и успокоительные;
- школа не имеет договоров с местными учреждениями здравоохранения, чтобы медики контролировали здоровье учеников и могли корректировать лечение;
- в личных делах детей отсутствуют важные документы, актуальные заключения о состоянии здоровья и развитии;
- в заведении нет коррекционных педагогов, логопеда, дефектолога, массажиста и других специалистов, которые важны для развития детей;
- срок годности продуктов из пищевого блока неизвестен;
- дети живут в комнатах, требующих ремонта и замены сломанной мебели;
- ученикам не выдают необходимые средства личной гигиены, они не имеют личных вещей, одежды и игрушек.
"Во время визита мониторы обнаружили гуманитарную помощь, которая есть в заведении более года, однако средства личной гигиены к детям в течение года так и не дошли! Та же ситуация с именными новогодними подарками", — подчеркнул Лубинец.
Омбудсмен рассказал, что один ребенок из проверенной специальной школы имеет аллергию на отдельные продукты. Однако эту особенность не учитывают и альтернативу не предлагают, поэтому вечером он часто просто остается голодным.
В учебном классе, где должны были бы проводить занятия по кулинарии, комиссия обнаружила алкоголь в открытом доступе. Руководство школы заверило, что дети в эту комнату не заходят, ведь она используется как столовая для персонала. Ученики при этом рассказали, что подобные "празднования" работники организовывали неоднократно.
Мониторинговая группа вызвала в заведение правоохранителей. Прокуроры возбудили дела о сексуальном насилии, незаконном помещении здорового человека в психиатрическое учреждение, ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, злоупотреблении служебным положением.
"Со своей стороны требую обеспечения безопасных условий для детей, выполнения предоставленных рекомендаций и немедленного устранения выявленных нарушений", — добавил Лубинец.
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