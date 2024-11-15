Ребенок-аллергик оставался голодным: омбудсмен рассказал о нарушениях в скандальной спецшколе

В одном из учебных классов мониторинговая группа нашла алкоголь, но руководство заверило, что детей там не бывает. Прокуроры уже возбудили целый ряд дел, в том числе о сексуальном насилии.

Тернопольская областная прокуратура возбудила дела по нескольким статьям против работников Новоселковской специальной школы. Юрист Инна Мирошниченко поделилась деталями из визита мониторинговой комиссии, которые вызвали возмущение у украинцев. 15 ноября вопиющие нарушения прав детей с особыми образовательными потребностями прокомментировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Недавно мониторинговая группа Офиса омбудсмана совместно с представителями Национальной социальной сервисной службы и гражданского общества, Украинской сети за права ребенка и Фонда "Голоса детей", провела внеплановый визит в одно из учреждений для детей на Тернопольщине. Предпосылкой мониторинга стало обращение на нашу "горячую линию" относительно насилия над детьми в заведении", — рассказал он.

Фото из Новоселковской специальной школы, сделанные во время проверки Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Нарушения, которые выявила мониторинговая группа:

дети дали показания о сексуальном насилии, эти факты проверяются;

системы учета присутствия учеников нет, поэтому администрация и учителя не знают, сколько детей должны присутствовать на уроках и где отсутствуют находятся;

детей запугивают, обещая отправлять за плохое поведение в психиатрическое учреждение;

работники психологически давят на детей, оскорбляют их и толкают;

детям без назначения врача и контроля выдают лекарства, в том числе психотропы и успокоительные;

школа не имеет договоров с местными учреждениями здравоохранения, чтобы медики контролировали здоровье учеников и могли корректировать лечение;

в личных делах детей отсутствуют важные документы, актуальные заключения о состоянии здоровья и развитии;

в заведении нет коррекционных педагогов, логопеда, дефектолога, массажиста и других специалистов, которые важны для развития детей;

срок годности продуктов из пищевого блока неизвестен;

дети живут в комнатах, требующих ремонта и замены сломанной мебели;

ученикам не выдают необходимые средства личной гигиены, они не имеют личных вещей, одежды и игрушек.

"Во время визита мониторы обнаружили гуманитарную помощь, которая есть в заведении более года, однако средства личной гигиены к детям в течение года так и не дошли! Та же ситуация с именными новогодними подарками", — подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен рассказал, что один ребенок из проверенной специальной школы имеет аллергию на отдельные продукты. Однако эту особенность не учитывают и альтернативу не предлагают, поэтому вечером он часто просто остается голодным.

В учебном классе, где должны были бы проводить занятия по кулинарии, комиссия обнаружила алкоголь в открытом доступе. Руководство школы заверило, что дети в эту комнату не заходят, ведь она используется как столовая для персонала. Ученики при этом рассказали, что подобные "празднования" работники организовывали неоднократно.

Фото из Новоселковской специальной школы, сделанные во время проверки Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Мониторинговая группа вызвала в заведение правоохранителей. Прокуроры возбудили дела о сексуальном насилии, незаконном помещении здорового человека в психиатрическое учреждение, ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, злоупотреблении служебным положением.

"Со своей стороны требую обеспечения безопасных условий для детей, выполнения предоставленных рекомендаций и немедленного устранения выявленных нарушений", — добавил Лубинец.

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