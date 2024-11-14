Без дверей и кранов, но с плесенью: какие условия в детской спецшколе, которую проверяет прокуратура

В Новоселковской спецшколе в Тернопольской области содержат 95 детей, которые пьют горячую воду вместо компота и вынуждены мыться под душем раз в неделю. Прокуратура проверяет работников спецшколы после обращения детского омбудсмена.

Тернопольская областная прокуратура открыла уголовное производство в отношении сотрудников Новоселковской специальной школы. Подозрение касается статей о плохом исполнении должностных обязанностей, сексуальном насилии, незаконном содержании и других. Комиссия проверяющих осмотрела заведение, увидела, что творится в туалете, ванной комнате, классах, и обнаружила ряд недостатков. Об условиях в спецшколе рассказала юрист Инны Мирошниченко, а комментарии прокурора и директора приведены в репортаже "Суспільного".

Скандал в Новоселковской спецшколе — сюжет "Суспільного" о ситуации в заведении

Скандал в Новоселковской спецшколе — детали

О визите в Новоселковскую спецшколу написала в Instagram юрист Инна Мирошниченко, которая посетила заведение в составе мониторинговой комиссии. Юрист написала, что общий бюджет учреждения — 20 млн грн, часть из которых являются благотворительными средствами. Размер вклада благотворителей ей пока не известен. Во время проверки комиссия заглянула в уборные, ванные комнаты, общие классы, столовую, подсобные помещения. В целом заметно, что в школе сделан ремонт, есть современная мебель. Впрочем, первые кадры показывают уборную, в которой отсутствуют дверцы между сиденьями и вообще нет дверей, отделяющих унитазы от соседней комнаты, написала юрист. Кроме того, дети не могут помыть руки, потому что не имеют мыла, и принять ванну, потому что отсутствуют краны для включения воды.

Скандал в спецшколе — условия в уборной Фото: Instagram Скандал в спецшколе — условия в ванной комнате Фото: Instagram

На другом фото Мирошниченко — шторка для ванны, покрытая плесенью. Также она отметила, что дети могут принять душ, но воду подают централизованно раз в неделю в несколько кабинок, а шторка — одна на всех. Еще одно замечание — горячая вода появляется только на два часа вечером.

Скандал в спецшколе — шторка возле ванны Фото: Instagram Скандал в спецшколе — условия в умывальной комнате Фото: Instagram

Кроме того, у комиссии вызвали вопросы сломанная тумба между кроватями, старенькая обувь и компот, очень похожий на воду, который подали детям в столовой.

Скандал в спецшколе — состояние мебели Фото: Instagram Скандал в спецшколе — условия в столовой Фото: Instagram

Комиссия также заглянула в помещение, в котором детей должны были бы обучать различным бытовым привычкам. Помещение закрывают на ключ, а когда открыли, то проверяющие увидели там остатки прошлого банкета, привела юрист слова персонала.

Скандал в спецшколе — условия в учебной комнате Фото: Instagram Скандал в спецшколе — объедки в учебной комнате Фото: Instagram

В репортаже "Суспільного" о ситуации в Новоселковской спецшколе напомнили, что областная прокуратура открыла производство из-за возможного насилия над детьми и нарушения прав детей. Фокус писал, что на события в заведении обратила внимание Ирина Суслова, представитель Уполномоченного по правам ребенка Александра Криницкого. Суслова посетила спецшколу и после этого обратилась в полицию, поскольку увидела, что "дети не умеют читать, их пугают психбольницей". Директор Дарья Коменда объяснила, что в заведении находится 95 детей с инвалидностью, из них восемь — лишены родительской опеки. Чиновница заверила, что персонал заботится о детях, выполняет рекомендации реабилитологов и других специалистов.

"Начали ряд уголовных производств по статьям: ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, незаконное помещение здорового человека в психиатрическое учреждение, сексуальное насилие, злоупотребление служебным положением", — уточнила обстоятельства дела пресс-секретарь Тернопольской областной прокуратуры Леся Гурецкая, слова которой привели журналисты.

Отметим, 31 октября Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец провел проверку в детском приюте во Львовской области. Омбудсмен выяснил, что детей удерживали в изоляторе почти неделю. Кроме того, они находились в заведении два года вместо 90 дней, согласно закону.

Напоминаем, в октябре воспитательнице из детского учреждения во Львовской области объявили подозрение за издевательства над детьми: Фокус писал о деталях производства.