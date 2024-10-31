Во Львовской области новый скандал из-за условий в детдоме: омбудсмен показал нарушения (фото)

Детей в заведении сажали в изолятор до пяти суток, и могли жить в приюте более двух лет вместо 90 дней. Также во время проверки обнаружили, что врачи в приюте не имели соответствующей лицензии.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на прошлой неделе во время проведения визита в детский приют во Львовской области обнаружили вопиющие нарушения. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Условия проживания подопечных детей (фото: Дмитрий Лубинец/Telegram) Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

По словам Лубинца, его команда и представители ряда общественных организаций обнаружили следующие нарушения:

помещение детей в изолятор в качестве наказания, где иногда дети находились до 5 дней;

пребывание подопечных более 90 дней (некоторые живут более двух лет);

присутствие врачей без лицензии, что является грубым нарушением;

незаинтересованность Службы по делам детей "в координации действий";

игнорирование реформы деинституциализации.

Лубинец указывает, что относительно первого нарушения, то такие действия администрация заведения объяснила это тем, что "дети симулируют болезнь, чтобы не идти в школу".

"Однако без круглосуточного надзора несовершеннолетних оставлять там за закрытыми дверями недопустимо", — говорит омбудсмен.

Уполномоченный ВР по правам человека добавляет, что сейчас в вопросе деинституциализации только четыре ребенка из 44-х попали в патронатные семьи в 2023 году. Других — направили в институциональные учреждения, а не в семьи.

По словам Лубинца, отчет о выявленных нарушениях уже получили соответствующие государственные органы, а он внес представление по Львовской и Запорожской ОГА, которые "предусматривают устранение выявленных нарушений указанными органами" в течение одного месяца.

"Требую немедленного вмешательства и устранения этих нарушений. Не могу позволить, чтобы правами ребенка пренебрегали!", — констатировал омбудсмен.

Напомним, Фокус сообщал, что омбудсмен отреагировал на то, что директор интерната на Закарпатье бил детей и требовал у них деньги. Лубинец уточнил, что руководитель заведения использовал детей как бесплатную "рабочую силу", бил их и забирал средства якобы для покупки мебели.

Также мы писали, что воспитательнице учебного центра на Львовщине сообщили о подозрении. Видео с жестким обращением воспитательницы было обнародовано в сети, а правоохранители изучают все подробности инцидента.